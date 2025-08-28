«Paredes que hablan»

Uno sobre otro iban cayendo los desgastados bloques de piedra, arrancados hacía muchos años de alguna cantera, a los lomos de poderoso camión que los esperaba en el mismo lugar donde hacia más de ochenta años, unas mulillas de tiro enganchadas a un carro hacían lo mismo pero en inversa dirección.

En su día esos bloques de piedra junto a las vigas de madera, ahora carcomidas, cañas que cubrían el techo de las viviendas modo de aislantes, balcones con barandillas de hierro fundido y azotea para tender, formaban la casa que ahora estaba siendo demolida. En esa azotea los pequeños de la casa iban haciéndose mayores sentados en el suelo rojizo de caliza mientras sus madres tendían la colada con una pinza entre los dientes formando la pulpa y la corteza de una vieja finca ahora.

Cuando el polvo, que producía el derribo, se desvaneció me pareció ver la casa el momento que la ocuparon los primeros inquilinos, o cuando esa casa fue testigo de bodas, nacimientos, sufrimiento y muerte, hechos que pasaron por delante y por dentro de sus muros. Paredes al raso donde un día se apoyaron comedores engalanados con las mejores vajillas y manteles en las fiestas, papeles pintados en las paredes donde se dibujaron sentimientos, cuartos donde jugaron unos niños ajenos hoy a aquel pasado, aseos donde se acicalaron bellas jóvenes en espera de una mirada perdida robada en un instante de descuido y escaleras donde algún día hubo saludos, discusiones y labios furtivos en busca de una boca por enamorar.

Todo esto y la intimidad de un hogar al desnudo eran ahora pasto de una máquina demoledora. Es la vida y las casas son el espejo de aquel que habita dentro de ella. Los bloques seguían cayendo mientras las últimas inquilinas de la casa revoleaban alrededor de las ruinas sin saber por qué le dejaban sin casa precisamente ahora en época de cría, ¿dónde estarán todos aquellos sentimientos perdidos, donde están nuestros sentimientos pasados? Quizá solo puedan estar en nuestro próximo deseo.