Quisiera denunciar una situación que preocupa a los vecinos y que son promesas de los políticos incumplidas.

Abandono total / J. J. Donate

El 17 de marzo de 2023 el concejal Rafa Más de Compromís (solo se acuerda en venir cuando hay elecciones), nos prometió un gran museo al aire libre sobre las ruinas del IBI situado entre la Avda Mirian Blasco y el Parque de las Naciones y que uniría Lucemtum y Almadraba.

Su estado actual es de total abandono, lleno de suciedad y escombros, como se puede apreciar en las imágenes que adjunto.