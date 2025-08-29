Cartas de los lectores
Abandono total
Juan José Donate
Quisiera denunciar una situación que preocupa a los vecinos y que son promesas de los políticos incumplidas.
El 17 de marzo de 2023 el concejal Rafa Más de Compromís (solo se acuerda en venir cuando hay elecciones), nos prometió un gran museo al aire libre sobre las ruinas del IBI situado entre la Avda Mirian Blasco y el Parque de las Naciones y que uniría Lucemtum y Almadraba.
Su estado actual es de total abandono, lleno de suciedad y escombros, como se puede apreciar en las imágenes que adjunto.
