Manuel de la Calva, el pionero que nos hizo bailar

Me he levantado con una noticia que me ha encogido el corazón. Manuel de la Calva, la mitad de nuestro querido Dúo Dinámico, nos ha dejado. A mis casi ochenta años, uno ya ha visto partir a muchos, pero la marcha de este hombre me ha hecho viajar en el tiempo a una España en blanco y negro, a unos años de principio de los sesenta que, para los jóvenes de entonces, estaban llenos de promesas y de una música que nos llegaba a cuentagotas.

Recuerdo perfectamente el revuelo que armaron Manuel y Ramón. En una época en la que las emisoras de radio solo tocaban copla y flamenco —magníficos géneros, sin duda, pero ajenos a nuestra inquietud juvenil—, el Dúo Dinámico fue como un soplo de aire fresco. Eran los primeros. Canciones como Quince años tiene mi amor, no solo nos ofrecieron melodías pegadizas, sino que también nos dieron una banda sonora para nuestros primeros amores y bailes.

Muchos, incluido yo, al principio los veíamos con un poco de recelo. Había quien decía que su música era «ñoña» o «demasiado blanda» en comparación con el rock and roll que llegaba de fuera. Nos equivocamos. El tiempo me ha hecho ver que su papel fue crucial. Ellos no solo hicieron música, crearon un fenómeno. Fueron los primeros ídolos de la juventud en España, los que llenaban las salas y provocaban tumultos de fans. Abrieron el camino para todos los que vinieron después. Convirtieron la música moderna en algo accesible, algo que saltaba de los tocadiscos a la gran pantalla, algo que llegó a todos los rincones de nuestra sociedad.

No se me olvida el revuelo que se armó con la llegada del twist. Fue como una revolución cultural, y el Dúo Dinámico, con su canción Bailando el twist, fue el gran abanderado en España. Aquella canción no solo nos enseñó a movernos, sino que desafió las normas de la época, haciendo que hasta los mayores se animaran a intentarlo.

Hoy, al recordar a Manuel de la Calva, no solo lamento la pérdida de un gran músico, sino que celebro el legado de un auténtico pionero. Su trabajo, junto al de Ramón, no fue solo componer canciones, sino dar forma a la cultura musical de una generación entera. Nos enseñaron a soñar, a bailar y a amar con un ritmo diferente, y por eso, les debemos un eterno agradecimiento.

Descanse en paz, maestro. Su música siempre vivirá.