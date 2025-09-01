A los responsables de los Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante

El que suscribe, vecino de la zona de huerta de Villafranqueza, lo hace en hombre propio, aunque representa el sentir de muchos residentes de esta zona, barrio de Alicante en zona urbana catalogada como «SR2», donde residen unas 200 familias.

Las carencias en el servicio de recogida de podas, escombros y demás residuos que se depositan junto a los contenedores o en calles principales es un martirio constante desde tiempos inmemoriales al que los servicios de limpieza no dan solución en cuanto a una correcta programación en su recogida, siendo los vecinos los que tenemos que avisar continuamente.

En verano, cuando el calor es agobiante el problema se agranda, incluso con riesgo de incendio, seguramente porque los medios están volcados en otras zonas o porque la empresa subcontratada no cubre vacaciones, y los vecinos, sobre todo los que tienen los contenedores pegados a sus vallas nos tenemos que tragar el hedor que emana; que esa es otra, los puntos donde están situados los contenedores llevan sin limpiarse a fondo, sin baldearse, desde el siglo pasado o el anterior.

No sé muy bien cuál es el problema que tienen, lo que sí sé es que en cuatro puntos situados en las principales vías de acceso a la zona llevamos más de un mes sin que nadie se digne retirar montones de «mierda» que se van acumulando día tras día, junto a los contenedores, haciendo caso omiso a las denuncias a través del 010, reclamaciones por vía digital y reclamaciones de la asociación de vecinos. La respuesta es que se está programando la recogida, programado para cuándo, para cuando Septiembre, para cuando la mierda corte las calles, para cuando los vecinos se manifiesten o para cuando suene la flauta?

Ignoro si los responsables de los Servicios de Limpieza del Ayuntamiento son conocedores de esta situación o son cómplices de la incapacidad de la UTE en atender nuestras necesidades. Solo espero que si publican esta misiva y algún responsable la lee tome cartas en el asunto. Muchas gracias.

Un vecino cabreado.