Cartas de los lectores
En referencia a textos de Rafael Pérez Trullás
Mª José Galiana Gómez de Cádiz
En referencia a los últimos textos de D. Rafael Pérez Trullás en los que hace una reflexión sobre las profesiones sanitarias y utiliza comparaciones odiosas para referirse a la «supuesta» suplantación de competencias por parte de Enfermeras quiero mostrar mi más absoluto rechazo y dolor porque su periódico se haga eco de esas palabras contra mi profesión.
Las enfermeras tenemos competencias y somos capaces de trabajar de forma independiente y no necesitamos asumir ni suplantar las competencias de nadie. La sociedad necesita profesionales que trabajen juntos en colaboración y por el bienestar de la totalidad de sus miembros, no luchas supuestas de egos ni de «quién hace qué y dónde».
¿No es más lógico que todos los profesionales nos apoyemos y ayudemos en conseguir unas retribuciones, competencias y reconocimiento económico y profesional justo sin necesidad de tirarnos piedras unos a otros?
¿No es mejor tener un equipo de salud que trabaja por uno y por el fin de la mejor salud que a dos egos enfrentados en quién diagnóstica quién hace tal técnica...?
Yo como enfermera de Atención Primaria trabajo codo con codo con mis compañeras y compañeros médicos y lo hacemos cada uno en nuestro ámbito sin pisarnos sin discusión, sabiendo que cada uno tiene sus capacidades... Y si alguna vez mi compañero necesita mi ayuda y mi conocimiento para que «alivie» la carga de su consulta sobrecargada lo haré en relación a lo que puedo asistir sin suplantar ni quererlo el conocimiento médico porque como enfermera tengo la suficiente formación avalada por mi título para decirle a un paciente lo que tiene que hacer para bajar la fiebre, ajustar su medicación y mejorar su salud.
Quien se mete como lo ha hecho el autor de los artículos siento que o quiere echar leña a un supuesto fuego y lucha histórica entre disciplinas o no ha tenido la suerte de trabajar junto a una buena enfermera que le baje un poco esos humos que se gasta lo cual me da realmente pena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- El viaje perfecto para septiembre: precioso, barato y a solo una hora de avión desde Alicante
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- Diversas familias de Alicante temen que se les desaloje de sus viviendas en Carolinas Altas