En referencia a textos de Rafael Pérez Trullás

En referencia a los últimos textos de D. Rafael Pérez Trullás en los que hace una reflexión sobre las profesiones sanitarias y utiliza comparaciones odiosas para referirse a la «supuesta» suplantación de competencias por parte de Enfermeras quiero mostrar mi más absoluto rechazo y dolor porque su periódico se haga eco de esas palabras contra mi profesión.

Las enfermeras tenemos competencias y somos capaces de trabajar de forma independiente y no necesitamos asumir ni suplantar las competencias de nadie. La sociedad necesita profesionales que trabajen juntos en colaboración y por el bienestar de la totalidad de sus miembros, no luchas supuestas de egos ni de «quién hace qué y dónde».

¿No es más lógico que todos los profesionales nos apoyemos y ayudemos en conseguir unas retribuciones, competencias y reconocimiento económico y profesional justo sin necesidad de tirarnos piedras unos a otros?

¿No es mejor tener un equipo de salud que trabaja por uno y por el fin de la mejor salud que a dos egos enfrentados en quién diagnóstica quién hace tal técnica...?

Yo como enfermera de Atención Primaria trabajo codo con codo con mis compañeras y compañeros médicos y lo hacemos cada uno en nuestro ámbito sin pisarnos sin discusión, sabiendo que cada uno tiene sus capacidades... Y si alguna vez mi compañero necesita mi ayuda y mi conocimiento para que «alivie» la carga de su consulta sobrecargada lo haré en relación a lo que puedo asistir sin suplantar ni quererlo el conocimiento médico porque como enfermera tengo la suficiente formación avalada por mi título para decirle a un paciente lo que tiene que hacer para bajar la fiebre, ajustar su medicación y mejorar su salud.

Quien se mete como lo ha hecho el autor de los artículos siento que o quiere echar leña a un supuesto fuego y lucha histórica entre disciplinas o no ha tenido la suerte de trabajar junto a una buena enfermera que le baje un poco esos humos que se gasta lo cual me da realmente pena.