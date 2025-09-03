Cartas de los lectores
Carta abierta al Sr. alcalde
Maria Antonia Montesinos
Sr. Barcala no sé si ha tenido tiempo de dar una vuelta por algunos de los barrios de Alicante, seguramente con las vacaciones y con el calor extremo que padecemos, más bien estará resguardado en su despacho, fresquito y ojeando los papeles para el próximo pleno, pero yo le animo a que supervise la suciedad que abunda en los distintos parques, donde los bancos están sucios y rotos, las papeleras rotas en el suelo, las basuras esparcidas por las aceras, los árboles y plantas secándose por falta de riego, ya que el sistema de riego está roto por varios sectores y el agua encharca los paseos de tierra y los llena de barro, las ramas que caen de algunos árboles se amontonan en el suelo a la espera de que algún jardinero reciba la orden del encargado, si éste tiene a bien dos veces al año supervisar el estado de plantas, árboles, fugas de agua, bancos rotos, papeleras rotas, juegos de niños rotos y sucios…
Sr. Barcala ya está bien de tomarnos el pelo, todos pagamos religiosamente los impuestos para a cambio disfrutar de unos parques cuidados. Ni los niños ni los mayores podemos disfrutar de sentarnos a la sombra de los árboles porque están hechos unos zorros, solo se cuidan los jardines del centro de Alicante y solo se acuerda de pasear por los barrios en época de elecciones, para pedir el voto. Por favor, haga honor a su cargo de primera autoridad y revise el deterioro de los parques, ya que los vecinos no podemos soportar tanta suciedad y dejadez. Alicante se lleva el premio a la ciudad más sucia y abandonada de España. Salga del despacho y dé una vuelta por Miriam Blasco y paseos adyacentes y se quedará sin palabras al comprobar los desastres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- La Guardia Civil investiga una denuncia contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte violenta de un hombre
- Comienzan a llegar los requerimientos de Hacienda por la Renta: a partir de esta fecha
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Campello
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
- Alicante se vacía
- Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales