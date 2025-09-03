Carta abierta al Sr. alcalde

Sr. Barcala no sé si ha tenido tiempo de dar una vuelta por algunos de los barrios de Alicante, seguramente con las vacaciones y con el calor extremo que padecemos, más bien estará resguardado en su despacho, fresquito y ojeando los papeles para el próximo pleno, pero yo le animo a que supervise la suciedad que abunda en los distintos parques, donde los bancos están sucios y rotos, las papeleras rotas en el suelo, las basuras esparcidas por las aceras, los árboles y plantas secándose por falta de riego, ya que el sistema de riego está roto por varios sectores y el agua encharca los paseos de tierra y los llena de barro, las ramas que caen de algunos árboles se amontonan en el suelo a la espera de que algún jardinero reciba la orden del encargado, si éste tiene a bien dos veces al año supervisar el estado de plantas, árboles, fugas de agua, bancos rotos, papeleras rotas, juegos de niños rotos y sucios…

Sr. Barcala ya está bien de tomarnos el pelo, todos pagamos religiosamente los impuestos para a cambio disfrutar de unos parques cuidados. Ni los niños ni los mayores podemos disfrutar de sentarnos a la sombra de los árboles porque están hechos unos zorros, solo se cuidan los jardines del centro de Alicante y solo se acuerda de pasear por los barrios en época de elecciones, para pedir el voto. Por favor, haga honor a su cargo de primera autoridad y revise el deterioro de los parques, ya que los vecinos no podemos soportar tanta suciedad y dejadez. Alicante se lleva el premio a la ciudad más sucia y abandonada de España. Salga del despacho y dé una vuelta por Miriam Blasco y paseos adyacentes y se quedará sin palabras al comprobar los desastres.