Mis motivos para escribir columnas de opinión.

El que suscribe es un pequeño procurador (si en mi currículum leéis que soy catedrático de física cuántica, diré que es un error…, y ya está) que se gana la vida redactando escritos al juzgado, bastante aburridos, al que la Policía Local de Alicante multó por dejar la moto en la zona azul, y por este motivo escribí una carta al director, mi sección favorita del periódico. Luego vinieron unas cuantas más, incluso La Vanguardia me publicó un par, hasta que envié una muy larga e INFORMACIÓN la insertó como artículo de opinión, y de eso ya hace cinco años. Siempre os he dejado claro que no soy un gurú, ni tengo varios doctorados, y jamás os hablaré en calidad de experto, como una referencia mundial. No escribo para los que piensan como yo; escribo para los que, como yo, piensan. Pensamiento crítico, my friend. Con aportar una única estrofa en tu vida me es suficiente.

Descubierta mi afición, fue como probarme un traje, que te queda clavado. Es una manera de conocerme a mí mismo, de reírme de mis rarezas, de aprender un montón de cosas (ya que debo hacer un pequeño trabajo de investigación), de expresar mi modesta opinión sobre determinados temas, y transmitir mi pasión por hacer deporte y mi visión optimista de la vida. Recordad La vida de Brian: always look on the bright side of life.

Siempre respetando los pensamientos ajenos, que esto vaya por delante. No pretendo convencer a nadie de que mi punto de vista es el correcto, con hacerte meditar ya soy feliz. La cuestión es llevarse bien, evitando espacios de enfrentamiento, malos rollos y desconfianzas. We can't go on together with suspicious minds, cantaba Elvis. Todos sabemos que los españoles debatimos con la mesura que nos caracteriza…; es decir, ninguna.

Quiero agradecer al director de este diario, en el que escribía mi madre en los años ochenta, la oportunidad que me ha dado, dejando huecos a personas como yo, que viven lejos de los focos. Ese fue precisamente el título de uno de mis primeros artículos. Porque soy consciente de que mi nombre no le da el más mínimo prestigio al periódico, no soy un profesional mediático. Como dirían los americanos, soy un average Joe, un tipo cualquiera. Además, tengo la ventaja, o el inconveniente, de no tener ningún cargo ni representar a ninguna organización. Soy apartidista, es decir, me interesa mucho la política, pero ningún partido me representa, no estoy en ninguna trinchera.

Intento dar mi pequeño criterio sobre las cosas mundanas, buscando componer artículos entretenidos, instructivos, barnizando de humor los temas serios. La rabia debilita tu sistema inmune, mientras que la risa lo dispara. Si encuentras a un articulista que satisfaga tus deseos textuales, te haga el humor salvajemente, y con él llegues al sarcasmo… no dejes de leerle nunca.

Me gusta introducir en el texto canciones rockeras, que tanto escucho. Llevo en mi foto una camiseta de los Beatles, el mejor grupo de la historia. No hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción, lo bueno nunca pasa de moda. Además, tengo claro que la música puede transportarte a otros lugares. Y no lo digo en sentido metafórico. Sales una noche a cenar, y luego, si al entrar a un pub, escuchas reggaetón, esa "música" te va a transportar directamente al pub de al lado, o al de enfrente.

No soy un bienqueda, hay gente polarizada a quien no le caigo bien por las cosas que escribo… imaginad lo poco que me preocupa. Y aprovecho para publicitar nuestra poco conocida profesión. Porque, gracias a los procuradores, la justicia funciona. Intento escribir los textos que a mí me gustaría leer. Soc un fill del poble y, si tengo el honor de que el diario de mi ciudad, donde he residido mis 58 años de vida, me da la oportunidad de publicar mis pensamientos e inquietudes, que menos que esforzarme en componer un texto interesante y ameno. No negaré una cierta dosis de vanidad, es agradable saber que alguien lee lo que uno escribe, no me gustaría que mis artículos se convirtiesen en un huérfano de Dickens. Y, como cantaba Pereza: “Sigo flipando cuando veo mi cara en el AS”. En mi caso… en INFORMACIÓN.

El problema que tenemos los que escribimos por placer es que eso nos ocupa mucho tiempo. Tengo claro que, para redactar bien, hay que leer mucho y a diario, ya que la lectura perjudica seriamente la ignorancia, y los libros están llenos de vitamina “sé”. Pero resulta que, como quiero escribir,¡no destino suficiente tiempo a leer! Cómo escribió Mario Vargas Llosa: "Uno de los problemas de nuestra época es que tenemos muchos libros que leer y poco tiempo para hacerlo". Así que, amigo lector, gracias por haber destinado tu tiempo en… leerme a mí.