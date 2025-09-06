Comienza el nuevo curso

Los pensadores posmodernos rechazan la idea clásica y argumentan que la verdad es una construcción social y cultural, más que un valor universal... Si se pierde la veracidad, ya desde el inicio del nuevo curso, lo que da unidad y sentido a la vida, cae en la fragmentación y en la incoherencia. Hay quien asume, con toda facilidad, diferentes identidades según el entorno o los intereses en los que se mueve. Así nada es sólido, duradero y claro. Prefieren lo circunstancial y lo apetecible, a lo auténtico. Huir de los compromisos certeros es caer en la inmadurez, en el relativismo, que se encierra en laberintos sin salida.

Si la sociedad quiere paz, estabilidad y seguridad, hay que volver a la verdad, rescatarla. Llamar a las cosas por su nombre y no refugiarse en los relatos que deforman la realidad. No echar las responsabilidades sólo a los demás como cortinas del denso humo de los incendios de este verano. “¿Tu verdad? No, la Verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”, que dijo el poeta.

La mentira habita en templos hechos por manos humanas. La verdad, todo lo que existe, ha recibido el ser como un regalo del amor de una inteligencia suprema. No hay nada equivocado, quizás falta visión y perspectiva para ver esa grandeza. En vez de revelarse continuamente, habría que asombrarse ante la inmensa cantidad de posibilidades que tiene el trabajar, en el día a día, por el bien y la autenticidad. Mirar lo positivo, descubrir y poner en valor la vida cuando se gasta al servicio de los demás, del verdadero bienestar de la sociedad. Ese esfuerzo es lo que hace que todo se vea lleno de color ante el nuevo curso que comienza. ¡Feliz curso a todos!