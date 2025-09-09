Otra vez, el rollo valenciano-castellano.

Solo mirar los títulos universitarios de mi hijo y el mío; primero que acabé. Da vergüenza presentar eso en cualquier otra parte de España que no sea Cataluña o las Baleares, ridículo. Pues imaginaos mi hijo para homologar el suyo en Frankfurt (Alemania). Como el DOGV, eso sí el burro delante, para que no se espante, primero el catalán o sucedáneo, el valenciano, o catalán para el caso da igual.

No soy ideológicamente del partido del alcalde, pero me adhiero. Una pregunta lógica y de sentido común. ¿Cuántas personas de Alicante capital hablan catalán o su dialecto valenciano?

Alicante la conquistó el día de Santa Bárbara, 4 de diciembre de 1248, el que era infante de Castilla, después rey Alfonso X el Sabio. El escudo de Alicante lleva una torre de un castillo, ¡castellano!

Claro que ese no es el día de la Comunidad. “Esto es Alicante la bella y no es Valencia, por suerte”.

Jaime I el Conquistador nacido en Montpellier, Francia y rey de Aragón. Conquista Valencia el día de San Dionisio: 9 de octubre de 1238. ¡Este sí es festivo, se ha entendido! Egoístas, solo lo suyo.

El alcalde tenía que hablar en castellano, porque es la lengua de los alicantinos de nacimiento y adopción.