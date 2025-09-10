María Pombo sería una magnífica ministra de Educación

Terminé mi artículo de la semana pasada contándonos que la lectura perjudica seriamente la ignorancia, y que los libros están llenos de vitamina “sé”. Y días después, una influencer que influye regulinchi en la gente joven, llamada María Pombo, de la cual no había oído hablar en mi vida, se hizo viral cuando dijo que “hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer”. Supongo que prefiere que la peña no lea…para que pasen más tiempo viendo sus vídeos. Lo siguiente será: “No sois mejores porque escribáis sin faltas de ortografía”, “la ESO no sirve de nada”, o “es correcto decir cocretas, haiga y haber si vienes, o poner nombres propios y apellidos en minúsculas”. Me la imagino mirándose en el espejo y cantando una de Marta Sánchez: “Sólo soy una chica normal, súper natural”. Hace poco dijo : “Me acabo de enterar que no se dice limar las perezas, sino limar asperezas”.¡Nivelazo!

Esta mujer, que opino que sería una magnífica ministra de Educación, tiene tres millones de seguidores en Instagram, y a mí, el único que me sigue es el camarero, cuando cree que me voy a ir sin pagar. Aún así, me permitiré discrepar de tan insigne personaje, que hace apología de la incultura, y nos viene a decir que leer es una pérdida de tiempo. Curiosamente, es tataranieta de la escritora santanderina Concha Espina, que fue candidata al Nobel tres veces. Es algo así como si el bisnieto de Nadal nos cuenta dentro de cien años que el sedentarismo y la mala educación son lo mejor.

En España cualquiera puede ser influencer. Sin embargo, en China el gobierno les exige contar con un título universitario, o certificación correspondiente, para hablar sobre temas complejos, y así asegurar la veracidad del contenido, combatiendo la desinformación. Allí nadie les dirá: “Maoete, Maoete, si no sabes torear, pa qué te metes”. El refrán español dice Manolete… lo he adaptado al chino cantonés. Que una persona pueda enriquecerse con vídeos sin ningún valor, o la exmujer de un torero o un hijo de una directora de cine lleven años saliendo en televisión, sin aportar nada, es una señal de que nuestra sociedad está enferma. Cualquier día aparecerá uno que diga: “Si haciendo la tabla del tres os salen decimales…seguidme”. Antes los ignorantes se avergonzaban de sus carencias, hoy las exhiben orgullosos.

Según la Universidad de Yale, leer 30 minutos diarios añade dos años de vida, y según la de Liverpool, los lectores frecuentes tienen muchas menos posibilidades de sufrir depresión que los que entran en redes, que, según la OMS, tienen peor calidad de sueño y más ansiedad. La gente joven que se tira seis horas al día pegada al móvil tiene serios problemas de atención. No se trata de ser mejor, sino de estar mejor. Es como la peña que fuma, abusa del alcohol, come desaforadamente y no hace deporte. Sólo pierden ellos …y la Seguridad Social. Es decir, no puedes marcarte un Bohemian Rhapsody (me encanta la versión de Elton John y Axl Rose) y decir nothing really matters to me, porque los desmanes de esta gente que no se cuida los pagamos tú y yo con nuestros impuestos, amigo lector.

Leer no te convierte en mejor persona, a Goebbels le encantaba leer. Todos preferimos a un inculto honesto que a un erudito egoísta y corrupto. Pero sí te transforma en alguien más culto e interesante, con mejor vocabulario, redacción, y conversación. Potencia la memoria y la imaginación, no es un simple hobby. Perderte en historias que no son tuyas, te ayuda a ser más empático. La gente que vanagloria la IA y no lee ni la etiqueta del champú es menos libre, y más fácilmente manipulable, ya que carece de sentido crítico. Como recogió Gonzalo Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales de 1627: “Quién nada sabe, nada teme”.

Hago mío el comentario de la Copywriter SEO y abogado Aranzazu Álvaro: “No solo creo que hay que leer libros, sino de todo, y libros de cualquier cosa, historia, psicología, política, y ficción…lo que sea”. Puedes leer artículos, newsletters, revistas. Si no lees, no pasa nada. Pero si lo haces… pasan muchas cosas.

Acabaré con una observación del director de cine John Waters : “Necesitamos hacer que los libros molen de nuevo. Si vas a casa de alguien y no tiene libros… no le hagas el amor”. Sinceramente, no creo que tenga nada que ver. Puedes leer mucho, y en la intimidad, ser más aburrido que un Teletubbie. Nuestra amiga María Pombo, a quién se le está dando mucho bombo (rima patética al canto) ¿qué pensará del tema? Estoy expectante por escuchar su opinión al respecto.