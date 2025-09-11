Los arboles y la vida.

La dendrocronología es una disciplina científica que combina la botánica, la climatología y la arqueología para revelar los secretos del pasado a través del estudio de los anillos de los árboles que registran el paso de incendios, inundaciones... Y almacenan datos sobre su entorno. A los que sobreviven al fuego les quedan "cicatrices". Con esas marcas se puede saber la frecuencia y la intensidad de los incendios y nos ayuda a entender cómo ha cambiado el clima, proporcionándonos una ventana única al pasado. Esta reflexión sobre los árboles es una llamada de atención para que seamos conscientes de que cuidar los bosques es cuidar algo tan importante entre otras muchas cosas, como lo que se descubre al estudiarlos.

Ante este enorme desastre ecológico en el que un fuego salvaje ha arrasado medio país solo queda desolación, ruina, impotencia y rabia. Y sobre todo tristeza, mucha tristeza, que nos invade a todos. Se han perdido vidas humanas, lo peor, viviendas, tierras cultivadas, ganado... Y una forma de vida sana en contacto con la naturaleza en el lugar donde nacieron sus habitantes; ellos, sus padres y abuelos.

Nunca agradeceremos lo suficiente el valor, la entrega, de los bomberos forestales y de todas las personas que les han ayudado. Y mientras esto pasaba, los políticos culpándose unos a otros, en vez de unirse, ponerse de acuerdo, para entre todos ser mas eficaces y haber apagado los incendios cuanto antes. Ante el asombro e indignación de los ciudadanos, que han creído en ellos. ¡Qué vergüenza!