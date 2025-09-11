Cartas de los lectores
Los arboles y la vida
Francisco Penalva Aracil
La dendrocronología es una disciplina científica que combina la botánica, la climatología y la arqueología para revelar los secretos del pasado a través del estudio de los anillos de los árboles que registran el paso de incendios, inundaciones... Y almacenan datos sobre su entorno. A los que sobreviven al fuego les quedan "cicatrices". Con esas marcas se puede saber la frecuencia y la intensidad de los incendios y nos ayuda a entender cómo ha cambiado el clima, proporcionándonos una ventana única al pasado. Esta reflexión sobre los árboles es una llamada de atención para que seamos conscientes de que cuidar los bosques es cuidar algo tan importante entre otras muchas cosas, como lo que se descubre al estudiarlos.
Ante este enorme desastre ecológico en el que un fuego salvaje ha arrasado medio país solo queda desolación, ruina, impotencia y rabia. Y sobre todo tristeza, mucha tristeza, que nos invade a todos. Se han perdido vidas humanas, lo peor, viviendas, tierras cultivadas, ganado... Y una forma de vida sana en contacto con la naturaleza en el lugar donde nacieron sus habitantes; ellos, sus padres y abuelos.
Nunca agradeceremos lo suficiente el valor, la entrega, de los bomberos forestales y de todas las personas que les han ayudado. Y mientras esto pasaba, los políticos culpándose unos a otros, en vez de unirse, ponerse de acuerdo, para entre todos ser mas eficaces y haber apagado los incendios cuanto antes. Ante el asombro e indignación de los ciudadanos, que han creído en ellos. ¡Qué vergüenza!
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche a la espera de que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha