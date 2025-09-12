Reconocimiento para Rosario Sansano

El pasado 20 de julio se cumplió un año de la muerte de nuestra compañera y amiga Rosario Sansano (Chari) a los 59 años de edad. Chari fue trabajadora social y coordinadora durante más de 20 años del Centro Socio-Comunitario Garbinet.

Tras su muerte, familiares, amigos, compañeros de trabajo y del mundo del teatro iniciamos una recogida de más de 2.000 firmas que se presentaron ante el Ayuntamiento de Alicante en noviembre de 2024 con la ilusión de un proyecto que podría confortar, de alguna manera, a sus más allegados para hacer justicia a su memoria: que su centro social pasara a llamarse “Chari Sansano”. Pensamos que sería un gesto de reconocimiento a la labor y entrega de Chari y, a la vez, a la profesión de Trabajo Social. En Alicante hay una larga lista de vías públicas que llevan el nombre de personas con cierto reconocimiento en la ciudad, además de instalaciones y espacios públicos con nombres de funcionarios como Ildefonso Prats o Antonio Arcos.

Se ha cumplido el primer aniversario del fallecimiento de Chari sin haber tenido respuesta oficial a la petición presentada, con el apoyo institucional de la Junta de Personal del Ayuntamiento, y no entendemos el motivo. Sería fácil una resolución del Consistorio en la que se declarara dicho acuerdo, sin duda apoyado por todas las fuerzas políticas presentes en el Pleno. Si llevar a cabo el cambio físico del nombre tuviera que esperar a que las instalaciones se actualizaran, al menos el reconocimiento oficial se habría realizado y Chari, desde donde quiera que esté, sonreiría emocionada.

Apelamos a la sensibilidad del equipo de gobierno y ojalá no tengamos que volver a decir en el segundo aniversario de su marcha que todavía no se ha reconocido de forma oficial su valía y homenajeado su memoria.