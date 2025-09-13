Puñales por la espalda

Las ayudas al alquiler de la Generalitat. Este año la convocatoria se publicó el 21 de julio y se cerró el 11 de agosto; apenas veinte días, en pleno verano, fechas atípicas que parecen puestas para reducir solicitantes y quitarse a gente de en medio. Y sí, yo soy una de esas personas.

En años anteriores estas convocatorias siempre se habían publicado en otoño o en invierno, nunca en pleno verano. Convocarlas ahora en esas fechas anómalas ha dejado a muchas familias fuera de un derecho básico.

Soy un vecino de San Vicente del Raspeig. Desde que en 2009 cerró la agencia en la que trabajaba como diseñador, he seguido adelante combinando encargos creativos y proyectos personales, y al final de la pandemia incluso me formé en el ámbito sociosanitario, donde he estado trabajando, alternando mi labor de diseñador con trabajos en este sector. Me busco la vida y trabajo, pero no me llega. Y no solo me pasa a mí, le ocurre a mucha más gente. Por eso estas ayudas al alquiler son tan necesarias. No porque uno no quiera trabajar, sino porque incluso trabajando no nos alcanza.

Lo que quiero explicar es que la gestión de este año de las ayudas de alquiler de la Generalitat Valenciana no parece un simple error. Cada vez es más difícil confiar. Da la sensación de que lo que debería ser un derecho ciudadano básico se ha convertido en una carrera de obstáculos, donde tienes que vivir pegado a internet para no perder tu oportunidad. Y yo no quiero vivir así. No quiero vivir pendiente de silencios administrativos o de estar conectado las 24 horas para no quedar fuera. Quiero un sistema que funcione con lógica, con transparencia y con sentido común.

Nunca antes había pasado algo así:

En 2024, la publicación fue en octubre.

En 2023, la publicación fue el 13 de octubre y las solicitudes se presentaron del 19 de octubre al 20 de noviembre.

En 2022, la apertura fue en septiembre-octubre.

En 2021 y en años anteriores, se habían hecho en enero, en marzo o en otoño, pero nunca en pleno verano.

Además, este año tampoco ha habido la difusión que había en otras convocatorias. La comunicación entre la administración y los ciudadanos ha fallado por completo. Todo ha sido muy atípico, y me huele a que no ha sido solo una casualidad.

Lo mínimo, lo más humano, sería abrir un plazo extraordinario para quienes hemos quedado fuera por estas fechas anómalas. Porque lo contrario no es solo injusto: es cruel. Se juega con la vida de las personas, con la estabilidad de familias enteras, con la seguridad de quienes dependemos de esta ayuda para tener un techo.

Y no basta con abrir ese plazo. Es necesario que alguien dé la cara y explique por qué se ha tomado esta decisión. Que se reconozca que se ha actuado mal y que no puede volver a repetirse. Porque no hablamos de un trámite, hablamos de confianza en la administración. Y si perdemos esa confianza, ¿qué nos queda?

Las instituciones están para protegernos, no para tendernos trampas burocráticas. Y este año la Generalitat Valenciana ha dado un paso en falso que muchos no olvidaremos. Pedimos algo tan sencillo como lógico: convocatorias claras, con fechas razonables, con una comunicación adecuada y accesible para todos. Eso es lo que marca la diferencia. Una administración que cuida a su gente y que trabaja para ella.

He presentado varias reclamaciones, tanto a la Generalitat Valenciana como a mi Ayuntamiento, y todavía no he recibido respuesta. Hasta he escrito al Síndic de Greuges, pero su contestación ha sido que hasta que la Generalitat no dé respuesta, ellos no pueden intervenir. Pero no quería quedarme esperando en silencio: por eso he decidido publicar esta carta cuanto antes.

Soy realista. Sé que como un simple ciudadano puedo hacer poco. Pero si las personas afectadas nos unimos y exigimos lo que es justo, nuestra voz será más fuerte. Una sola voz se puede tapar con pan y circo. Cientos de voces es más difícil.