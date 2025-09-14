La contaminación acústica es la presencia de ruido ambiental excesivo y continuado en el tiempo producido por la acción humana. Puede causar problemas para la salud física y mental. Conocemos que el ruido constante aumenta el estrés, dificulta el descanso y reduce la capacidad de concentración. Se pueden producir problemas en el sueño, fatiga, irritabilidad, pudiendo llegar a perjudicar la salud cardiovascular. Incluso el ruido puede provocar problemas auditivos e, incluso, de comunicación. También el ruido provoca cambios en la fauna, pues los animales dependen del sonido para comunicarse, orientarse y buscar alimento; y dificultades para reproducirse. Por todo ello es necesario reducir la contaminación acústica preservando los espacios naturales y dejándolos en tranquilidad sonora.