Cartas de los lectores
El ruido
Francisco Javier Sotés Gil
La contaminación acústica es la presencia de ruido ambiental excesivo y continuado en el tiempo producido por la acción humana. Puede causar problemas para la salud física y mental. Conocemos que el ruido constante aumenta el estrés, dificulta el descanso y reduce la capacidad de concentración. Se pueden producir problemas en el sueño, fatiga, irritabilidad, pudiendo llegar a perjudicar la salud cardiovascular. Incluso el ruido puede provocar problemas auditivos e, incluso, de comunicación. También el ruido provoca cambios en la fauna, pues los animales dependen del sonido para comunicarse, orientarse y buscar alimento; y dificultades para reproducirse. Por todo ello es necesario reducir la contaminación acústica preservando los espacios naturales y dejándolos en tranquilidad sonora.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- José María Morán Berrutti se va de Alicante
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después