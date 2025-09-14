Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartas de los lectores

Semáforo peligroso

Antonio Martínez Bonastre

En la calle Alcalde Lorenzo Carbonell de Alicante, al cruzar a Gran Vía, hay una rotonda con dos semáforos muy juntos que creo que dan lugar a confusión y que deberían sincronizarse o eliminar uno de ellos, ya que son muy peligrosos para los conductores. 

Es importante revisar los cruces de algunas calles de la ciudad.

