Cartas de los lectores
Semáforo peligroso
Antonio Martínez Bonastre
En la calle Alcalde Lorenzo Carbonell de Alicante, al cruzar a Gran Vía, hay una rotonda con dos semáforos muy juntos que creo que dan lugar a confusión y que deberían sincronizarse o eliminar uno de ellos, ya que son muy peligrosos para los conductores.
Es importante revisar los cruces de algunas calles de la ciudad.
