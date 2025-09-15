Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartas de los lectores

Silenciar el valenciano es romper raíces

José Joaquín Belda

Resulta esperpéntico el caso de la niña de Elche obligada a cambiar de lengua en la escuela por un desacuerdo entre sus progenitores. Llevaba tres años estudiando en valenciano, aprendiendo a leer, a expresarse y a construir su identidad en esa lengua. Hoy, por una ley que ni la protege ni la incentiva, queda a la espera de una decisión judicial, separada de su grupo y de su entorno educativo natural.

La llamada “Ley de Libertad Educativa” se presenta como un derecho de elección, pero en la práctica ignora el derecho fundamental a aprender en la lengua propia, que forma parte del patrimonio cultural y emocional de un pueblo. El valenciano no es un simple vehículo de comunicación: es portador de historia, valores e identidad. Su defensa no es ideológica, es cultural y humana.

Las lenguas autóctonas crean sentido de pertenencia, transmiten conocimientos y fortalecen la autoestima. Privar a un menor de continuar su educación en la lengua de su tierra es romper ese vínculo, es debilitar la diversidad cultural y empobrecer el sistema educativo.

Lo ocurrido no refleja libertad, sino una falta de sensibilidad institucional. Mientras se resuelve un conflicto legal, se daña algo mucho más profundo: el derecho a ser educado en la lengua que nos conecta con nuestra comunidad, nuestro pasado y nuestra manera de entender el mundo. Y todo ello, en un contexto donde las políticas públicas avanzan peligrosamente hacia un retroceso y ninguneo del valenciano, disfrazado de neutralidad. 

