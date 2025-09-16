La derechona extrema

Las derechonas españolas se han tirado a la sierra, tienen un cabreo extremo porque su líder Feijóo no preside el Gobierno y montan un tremendo escándalo mediático, que, además, les sirve para tapar sus corruptelas e incompetencias, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana con la gota fría.

Debían tener muy presente que los españoles no elegimos al presidente del Gobierno, sino a los diputados, concejales…; siendo éstos quienes eligen, en nuestro nombre, al presidente que no tiene que haber sido candidato, simplemente ser una persona de consenso.

Pues bien, Pedro Sánchez es el presidente que nuestros representantes legales decidieron y es totalmente legal y constitucional. Nos puede gustar más o menos, incluso nada, pero es nuestro presidente y no tenemos por qué llamarle hijo de tal e insultos mayores, ni llamarle corrupto a él y su familia sin pruebas, ni es el ocupa de la Moncloa ni cosas por el estilo. Ya decidirán los jueces. Lógicamente la oposición debe cumplir su función de crítica y propositiva de manera que los ciudadanos veamos las diferencias y en su momento podamos elegir con suficiente información.

Por ejemplo, en Elche, tenemos un alcalde que no ganó las elecciones pero sí fue el que más apoyaron los concejales; le apoyó Vox con quien firmó un pacto de gobierno.

Tampoco Mazón ganó las elecciones en la Comunidad Valenciana, pero con los votos de Vox fue el que más apoyos tuvo y es nuestro presidente. No he escuchado a nadie llamarles okupas, ilegales, inconstitucionales, hijos de... ¿Criticar su gestión? Para eso está la oposición. ¿Pedir su dimisión? Hombre después de su papel en la dana me parece bien, aunque se irá si le da la gana.

Para terminar, creo que nuestros asalariados, los señores diputados, tienen que comportarse con más educación y modales. Tienen que dar ejemplo de conducta y proponer más de lo que proponen, es una exigencia que les hago en bien de toda la sociedad.