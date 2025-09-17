Han tiroteado a la libertad de expresión.

Debo decir que estoy absolutamente horrorizado con que haya tanta gente celebrando, como si su equipo hubiera ganado la Liga, el asesinato, al estilo Kennedy, de Charlie Kirk, después del intento frustrado con Donald Trump. Nada puede justificar que te alegres de que haya dejado viuda y dos hijos. No estamos hablando de alguien que asesinó y descuartizó a su amante. Tampoco del presidente de una nación, que creó el ministerio de las mujeres, mientras le pegaba palizas a su esposa. Ni siquiera de alguien que hablaba de abolir la prostitución, mientras despilfarraba dinero público en prostitutas. Menos aún de un pederasta. Salvo error por mi parte, ningún delito se le podía imputar a este joven, que lo único que hacía era confrontar sus ideas políticas.

Charlie iba a campus universitarios, se sentaba delante de una cámara y, con su lema “demuéstrame que estoy equivocado”, debatía con los estudiantes, sin alzar la voz para apabullarles. Su propósito, según comentó en una ocasión, era confrontar ideas: “Porque cuando la gente no habla, y no choca sus ideas, eso lleva a la violencia”. El “hablando se entiende la gente” de toda la vida. Como persona que argumentaba, tiene todo mi respeto. Los que no tenían capacidad para debatir sus argumentos sin perder los papeles, le insultaban, llamándole neonazi. Personas que, si no escuchan lo que quieren oír…se ofenden. Como dijo Karl Popper, “debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes”.

Que le metieran un balazo en el cuello (¿era necesario ver esa aterradora escena?) por pensar de una determinada manera es intolerable en un país democrático, donde no eliminamos a los rivales a tiros, sino a través de la palabra. La democracia consiste en vivir en constante desacuerdo, pero en perfecta convivencia. En la vida no son todo sonrisas, pero que alguien te diga algo que colisiona con tus ideales no significa que no puedas hablar de otros temas con esa persona, y hasta ser amigos. ¡Pues no tendré yo amigos que votan a Vox o al Partido Comunista! Sin embargo, me consta que en Cataluña muchas familias y amistades se han truncado por discrepancias sobre el independentismo.¿No aprendimos nada de la guerra civil española?

No hay un mundo de buenos y malos, debemos dejar de polarizarnos. Su asesino, emparejado con un trans, tenía 22 años, y a esa edad es fácil tener la cabeza llena de pájaros siguiendo a una corriente de odio. La vida es conflicto y resolución, pero jamás conflicto físico. Me encantaría ver a un simpatizante de un partido alabando determinadas políticas del otro, en vez de esa crítica constante a todo lo que dice el oponente, estés de acuerdo o no, sólo por ser del partido contrario. Porque idiotas hay en los dos lados…, y gente brillante también.

Alegrarse de su asesinato es estar muy enfermo. Me recuerda a aquellos que celebraban los atentados de las Torres Gemelas o se cabrearon porque ETA fracasó cuando intentó matar a Aznar. Charlie defendía las armas, pero no que se pudiera pegar un tiro a alguien alegremente y sin consecuencias. Que Estados Unidos tiene un problema tremendo con el tema de las armas es evidente. Donde haya más armas, más fácil es que se utilicen para cometer un delito. Si en un momento de rebote tienes un arma a mano, será más fácil matar a alguien que si jamás has tenido una pistola en tu casa.¿Recordáis a Víctor Egío, diputado de Podemos por Murcia, que proponía tirar a un concejal de Vox desde una colina, y practicar el “tiro al fachón”?

¿Estaba yo de acuerdo con los postulados de Charlie? Pues la verdad es que en prácticamente nada. Aluciné cuando dijo que “las mujeres deberían priorizar el matrimonio y tener hijos sobre perseguir una carrera profesional“ o que Taylor Swift debería “someterse a su esposo”. Sus comentarios xenófobos : “Si ves un piloto negro, espero esté cualificado” o “ las mujeres negras no tienen capacidad de procesamiento cerebral “ o antiabortistas: “El aborto es peor que el Holocausto”, hacen que no me cayera especialmente simpático. Pero hay que ser muy mala persona para disfrutar con su muerte.

Acabaré con la frase popularizada por la biógrafa de Voltaire, Evelyn Beatrice Hall: "Aunque no esté de acuerdo contigo, defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Tengamos un máximo y profundo respeto a la libertad de expresión, a la tolerancia como pilar de una sociedad democrática, incluso de aquellos con los que discrepamos más profundamente. Las ideas se combaten con ideas. Como cantaba El último de la fila: "Nadie es mejor que nadie". Todos somos iguales, con independencia de nuestra religión, color de piel, procedencia o creencias. El asesinato de Charlie es una tragedia, han tiroteado a la libertad de expresión.