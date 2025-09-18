Crece el consenso internacional para castigar a Israel

Después de casi dos años de acoso, persecución y muerte sobre el pueblo palestino, como castigo por el acto terrorista del grupo militar de Hamás, perpetrado en octubre de 2023, en el que murieron más de 1.500 personas y supuso el secuestro de 252 personas, el gobierno de Israel respondió con la estrategia de Netanyahu de exterminar a todo el pueblo palestino instalado en Gaza desde hace más de 1.500 años. El pueblo palestino no debe ser exterminado para castigar al grupo terrorista, existen los acuerdos para entregar a los terroristas y parar esta salvajada de muertes inocentes, de mujeres, niños y ancianos. Las imágenes que vemos en directo por TV son insoportables, más de 65.000 muertes se cuentan a groso modo, ciudades arrasadas, hospitales, los testimonios de médicos dicen no poder soportar tanto dolor.

Parece ser que se están moviendo conciencias para parar esta matanza del pueblo palestino, y así ocurrió el pasado fin de semana, donde los ciudadanos españoles consiguieron parar la vuelta ciclista en Madrid con manifestaciones pacíficas, la mayor parte de los más de cien mil manifestantes, quienes pedían a la organización eliminar al grupo de ciclistas israelíes. También el Consejo General de TVE decidió por mayoría no acudir al festival de Eurovisión si acude Israel, sumándose así a otros países europeos. Una comisión independiente de la ONU ha dictaminado después de examinar acciones de Israel durante dos años que Netanyahu está cometiendo un genocidio en Gaza. Más de 600.000 mil gazatíes morirán en la huida de la Franja de Gaza, bombardeados por el ejército de Israel después de varios desplazamientos forzosos, dando vueltas durante meses sin encontrar un sitio para refugiarse. Esto no es una guerra, como ocurre en Ucrania, que Rusia invade dicho país y este se defiende con su ejército, aquí el ejército de Israel ataca de muerte al pueblo indefenso con bombas, negando el alimento, el agua y destrozando todas las vidas a su paso; peor que Atila.