Gaza, según Aznar

Según el señor Aznar, lo que está haciendo Israel en Gaza no es una operación contra el terrorismo ni una operación militar especial ni una guerra ni una operación de castigo ni una venganza. Mucho menos es una matanza, una barbarie, una masacre o un genocidio. Lo que está haciendo Israel en Gaza es eso, «lo que está haciendo Israel». Y debe ganar a toda costa para salvar a Occidente. Vaya. La verdad es que no parece difícil que uno de los ejércitos más poderosos del mundo gane contra un grupo terrorista que no es más que un puñado de desarrapados en medio de cientos de miles de civiles inocentes, aterrorizados y hambrientos. Se arrasa con todo, se les mata a todos y asunto resuelto. El fin justifica los medios. Tampoco parece que tenga mucho mérito matar a veinte mil niños. Ese es el número aproximado de niños muertos hasta ahora, sin contar las decenas de miles de niños heridos, mutilados y huérfanos. Bueno, los niños muertos ya no se convertirán en terroristas en el futuro, más vale prevenir.

Señor Aznar, usted ya salvó a Occidente en una ocasión de las tremendas armas de destrucción masiva de Irak, todos lo recordamos y Occidente le está agradecido por su lucidez, oportunidad y sinceridad. Muchas gracias. Ahora, si es esto lo que tiene que decir sobre «lo que está haciendo Israel» para volver a salvar a Occidente, pues casi es preferible que deje tranquilo a Occidente al borde de la derrota y que usted se quede calladito, que está mucho más guapo.