El grito de Alicante por la limpieza

Estimados concejales y concejalas del Ayuntamiento de Alicante, les escribo como un vecino más para expresar una profunda preocupación que, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en un problema estructural y crónico para nuestra ciudad: el alarmante estado de la limpieza urbana. A lo largo de los últimos años hemos observado con desazón cómo este asunto ha oscilado entre la disputa política y el malestar ciudadano sin encontrar una solución definitiva y eficaz.

Históricamente, Alicante ha tenido desafíos con la limpieza, pero la situación actual es el resultado de un deterioro progresivo que se ha ido agravando con el tiempo. El problema se hizo especialmente visible a principios de la década de 2010, bajo un gobierno del PP, cuando la falta de una gestión adecuada de la limpieza comenzó a ser evidente para todos. Posteriormente, el tripartito municipal no logró revertir la situación, lo que culminó en una huelga general de los trabajadores de la limpieza que sumió la ciudad en un estado de abandono.

Es fundamental recordar las palabras del actual alcalde, el señor Barcala, quien en 2017, cuando estaba en la oposición, instaba a convocar un "gabinete de crisis" ante la "pésima imagen" y el "problema de salud pública" que generaba la suciedad. En ese momento, criticaba la "absoluta pasividad del tripartito" y calificaba la situación de "vergonzosa".

Hoy, el PP está en el gobierno, hay un nuevo contrato de limpieza con un presupuesto mayor... Y, sin embargo, los resultados son los mismos. Lo que antes era una crítica, ahora es una realidad que el actual equipo de gobierno debe enfrentar, y lo que los alicantinos exigían al tripartito se lo exigen ahora a su propio alcalde.

Las encuestas que nos sitúan entre las ciudades más sucias de España y las protestas ciudadanas no son meras anécdotas; son el reflejo de un fracaso en la gestión y de una profunda decepción por parte de nuestros vecinos. El sentimiento de frustración es palpable en cada barrio, desde San Gabriel hasta Playa de San Juan. Desbordamientos de contenedores, plagas de roedores y cucarachas, falta de barrido y baldeo. La acumulación de escombros en solares abandonados son problemas que afectan la salud pública y la imagen de nuestra ciudad. La ciudadanía paga sus impuestos y tiene el legítimo derecho de vivir en un entorno limpio y digno.

La situación actual exige que todas las fuerzas políticas se eleven por encima de sus diferencias. Es un momento crucial para dejar de señalar a la contrata o a la ciudadanía y, en cambio, demostrar una capacidad de liderazgo y consenso. La solución no reside en una nueva ordenanza de sanciones o en la dimisión de un concejal, sino en un plan de acción contundente y unánime que ataque la raíz del problema.

Por ello, les insto, con la mayor de las urgencias y con el profundo respeto que merecen la institución y los ciudadanos que ustedes representan, a convocar una mesa de trabajo conjunta. Un espacio donde, sin etiquetas ni colores políticos, se analicen de forma transparente las deficiencias del servicio, se audite el cumplimiento de las condiciones contractuales y se establezcan, de forma consensuada, las medidas necesarias para garantizar, de una vez por todas, una Alicante limpia. El servicio público no entiende de partidos, solo de eficacia y compromiso.

La ciudadanía de Alicante ha hablado. El próximo 25 de septiembre, en el pleno ordinario, tienen la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos. Que esa sesión marque un antes y un después en la historia de la limpieza de nuestra ciudad. Ya es hora de que la solución comience.