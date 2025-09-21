Los centros de mayores son imprescindibles

Soy una jubilada que pertenezco al centro de mayores situado en Alicante, concretamente en la calle Barcelona. Hablo en nombre de mis compañeras y de otras muchas afectadas de otros centros.

El señor alcalde nos ha cerrado los centros pertenecientes a su ayuntamiento donde nos reuníamos las personas mayores para hacer diferentes actividades. No se puede imaginar el bien que hacen estos centros a las personas con edad avanzada, mujeres con depresión o que están solas y que necesitan salir y relacionarse con otras personas al menos uno o dos días a la semana y hacer cosas lúdicas que les ayuda a salir de su casa, ya sean manualidades, bailes u otras actividades.

Lo peor de todo es que se cierran aun sabiendo que el gasto de estos centros es mínimo ya que la mayoría de las profesoras o monitoras son voluntarias y no cobran absolutamente nada, solo lo hacen por ayudarnos. Necesitamos solo que nos dejen usar el local para continuar disfrutando de estas actividades pero eso parece que no le importa nada al señor Barcala que además prometió en las anteriores elecciones que pondría nuevos centros (por supuesto solo quería nuestro voto).

Espero que esto llegue a sus oídos y nos escuche y vuelva a abrirlos.