Cartas de los lectores
Los centros de mayores son imprescindibles
Maria Francesca Flores Solbes
Soy una jubilada que pertenezco al centro de mayores situado en Alicante, concretamente en la calle Barcelona. Hablo en nombre de mis compañeras y de otras muchas afectadas de otros centros.
El señor alcalde nos ha cerrado los centros pertenecientes a su ayuntamiento donde nos reuníamos las personas mayores para hacer diferentes actividades. No se puede imaginar el bien que hacen estos centros a las personas con edad avanzada, mujeres con depresión o que están solas y que necesitan salir y relacionarse con otras personas al menos uno o dos días a la semana y hacer cosas lúdicas que les ayuda a salir de su casa, ya sean manualidades, bailes u otras actividades.
Lo peor de todo es que se cierran aun sabiendo que el gasto de estos centros es mínimo ya que la mayoría de las profesoras o monitoras son voluntarias y no cobran absolutamente nada, solo lo hacen por ayudarnos. Necesitamos solo que nos dejen usar el local para continuar disfrutando de estas actividades pero eso parece que no le importa nada al señor Barcala que además prometió en las anteriores elecciones que pondría nuevos centros (por supuesto solo quería nuestro voto).
Espero que esto llegue a sus oídos y nos escuche y vuelva a abrirlos.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- ¿Por qué no se puede utilizar el nombre Peret en Alicante?