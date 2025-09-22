La educación que no educa.

Como madre y educadora no puedo callar ante lo que sucede en el IES Gabriel Miró de Orihuela. Niños de 1º y 2º de ESO retenidos más de una hora extra en las aulas, martes y jueves sin comer, agotados, soportando temperaturas extremas y llegando a casa pasadas las cuatro de la tarde; los niños del autobús, con el agravio comparativo de ver a sus compañeros marchar a casa.

¿A qué les estamos enseñando? ¿A callar y aguantar condiciones inhumanas? ¿A aceptar que “esto es lo que hay”? Esta organización no educa: adiestra en la resignación y prepara para la frustración.

Los baños cerrados, las mochilas cargadas durante todo el día y el trato desconfiado hacia los alumnos hacen que el instituto se parezca más a una cárcel que a un lugar de aprendizaje. Dolorosamente, hoy los presos viven en mejores condiciones que nuestros hijos.

La educación pública debería formar ciudadanos libres, críticos y responsables, desde la igualdad. Lo que estamos viendo es justo lo contrario: una educación que no educa.