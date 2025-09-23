Cartas de los lectores
La enseñanza arde
Silvia Azahara Navarro Castelló
En estos días, como profesora de Secundaria, me he vuelto a enfrentar a la dura realidad: nuestras aulas se transforman en auténticos hornos, con temperaturas que superan los 27 grados que la normativa laboral recomienda como máximo. Hoy ha refrescado un poco, pero todos sabemos que el calor regresará y aumentará. No solo los docentes lo padecemos: alumnado, personal de limpieza, PAS y familias también sufren estas condiciones.
Mientras otras instituciones públicas cuentan con algo básico como es la climatización, en educación seguimos sudando y perdiendo reconocimiento. Hay quienes incluso se plantean que estudiantes universitarios puedan dar clases, ignorando que los profesores tenemos una formación sólida y titulaciones reales, y no inventadas para engrosar currículums o justificar cargos. No sorprende que cada vez más docentes abandonen la profesión.
En definitiva, la educación sigue “ardiendo” y nosotros sudando…pero gastar en respeto y en condiciones dignas para la enseñanza no es prioridad, total “no hacemos nada” y “tenemos demasiadas vacaciones”.
