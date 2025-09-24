¿Estudiar sirve de algo?

Hace poco hablamos de una influencer de 30 años que estudió en colegios privados, pasó tiempo en Canadá y Estados Unidos, y empezó estudios universitarios de turismo y protocolo. Supongo que es por estas circunstancias, el que una persona que haya tenido acceso a una educación elitista nos cuente que leer no es una prioridad, llama poderosamente la atención. Y es que reel es lo contrario de leer.

Hoy quiero hablaros de Lamine Yamal, que es un ejemplo de amor a la familia. Concedió una entrevista a José Ramón de la Morena, donde habló de sus difíciles circunstancias familiares y económicas, explicando que su habitación y la cocina estaban en el mismo sitio. No es un brasileño que sale de las favelas, esta historia ocurre aquí, en España. Y en este podcast dijo algo que ha pasado bastante inadvertido: "Un día la llamé y le dije: mamá, voy a ir al cole pero no voy a hacer nada", para añadir: "Me hubiera gustado estudiar una carrera, pero no estoy hecho para eso". Antes que nada, no seamos duros con él. Recordemos que acaba de cumplir 18 años. Y, sé sincero contigo mismo. Si tuvieras una entrevista hoy con tu "yo" de 18 años... a saber las tonterías que escucharías.

Siempre ha existido gente que no pudo estudiar, porque tuvo que trabajar para mantener a su familia. A estas personas yo les recomendaría que intentasen autoenseñarse, leer una hora al día sobre temas que les interesen. Lo que no puedes decir es: “Si Lamine decidió no estudiar para dedicarse al fútbol… pues yo también”. Deportistas de esa categoría son absolutamente excepcionales, más inhabituales que un político cumpliendo sus promesas electorales. En vez de decir: “Es que me obligan a aprender, vaya rollo”, debes decir: “Si pongo el cerebro a trabajar, sabré razonar”. Por no hablar de lo que te ayudará esta disciplina. Porque, si con 18 años dices que no quieres aprender nada, ¿cómo podrás entender el mundo cuando seas adulto? Aprender es un hábito y si acostumbras a tu mente a procesar información, a abrir caminos neuronales, te será más fácil pillar esos pequeños detalles que marcan la diferencia.

Recuerdo un comentario de Lamine acerca del Balón de Oro, diciendo que no bastaba con tener talento… también había que trabajárselo. Amigo jovenzuelo, no basta con que seas muy listo… tienes que estudiar. Y no confundamos tener muchos conocimientos con ser inteligente, porque tal vez los tienen en la cabeza, los saben verbalizar, pero no tienen capacidad aplicativa. Y estudiar no es únicamente ir a la universidad o al colegio, sino adquirir conocimientos de temas que te sirven en tu día a día. Hay personas sin carrera universitaria que han emprendido negocios exitosos, porque se han autoeducado. Otros han estudiado un módulo de fontanería o electricidad, y ganan más que tú y que yo, amigo lector. Todos tenemos claro que una licenciatura, salvo que seas el número uno de tu promoción, no te soluciona nada. Las empresas no van a esperarte con los brazos abiertos, especialmente cuando ahora, con la IA, muchos trabajos que son de pensamiento están siendo afectados.

Es obvio que Lamine no necesitará estudiar para conseguir dinero, pero debería adquirir conocimientos para no sentirse vacío. Por no hablar de la posibilidad de que se le cruce un defensa quebrantahuesos y acabe con su carrera profesional. Tener discernimiento le ayudaría a no tener conversaciones limitadas y a entender muchas cosas. Parafraseando al brillante consultor de derecho normativo Emilio Piñeiro, la erudición “no es maquillaje, es músculo”.

Pensemos que los trabajos más pesados siempre caen en quienes menos estudiaron. Un lápiz es más liviano que una pala. Horas interminables a la intemperie, o descargando camiones, por un salario exiguo. Valoremos que una relación de pareja puede resquebrajarse cuando uno no quiere progresar y falta dinero en casa cada mes. Y es obvio que, ante tu falta de capacidad para encontrar otro empleo, tal vez tengas que aguantar a un jefe estúpido. Y es que, sin preparación, las oportunidades no llegan. Salvo que tengas un padrino que te abra puertas… O entres en política, donde tenemos a Juanma Moreno o Patxi López que, sin haber estudiado, tienen cargos relevantes. ¿Escucharán We don’t need no education, de Pink Floyd, en su coche oficial de alta gama?

Acabaré reconociendo que yo fui un estudiante del montón y no destaqué jamás. Sin embargo, encontré una profesión que me apasiona y, si das con un trabajo que te gusta, te es mucho más fácil esforzarte porque lo disfrutas. Amigo lector, tienes que estar a gusto donde curres, ya que, en caso contrario, es un suplicio diario. Y si en su día no estudiaste ni te esforzaste… siempre estás a tiempo. Pero en algo que te llame y despierte tu interés.