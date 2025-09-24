Cartas de los lectores
La razón de la sinrazón
Oswaldo Font
En nuestras tertulias de descafeinado con sacarina y media tostada con aceite hablamos, casi con exclusividad, del lenguaje usado por sus señorías tanto en el Parlamento como en entrevistas, escritas o televisivas, donde con aparente o real impunidad se dicen de todo menos bonito. Como no pasa nada, esta impunidad se ha trasladado a la calle en la que, tanto en fiestas como en manifestaciones o en cualquier sitio se puede insultar al presidente del Gobierno diciéndole desde hijo de puta hasta lo que quieran siempre a instancias de un representante del pueblo que invita e incita a jóvenes y no tan jóvenes, a niños, pero como no pasa nada, dan alas a que se expanda en colegios, etc. El amigo Paco, tan certero como prudente, nos decía: “Yo les diría que leyesen, por lo menos lo que nos pasó, tanto en España como en Europa hace casi un siglo. Simple y sencillamente para que aprendan y no vuelva a suceder. Entiendo que les pido mucho”. Alfonso, recién jubilado espetó: “La derecha siempre ha estado en contra del divorcio, huelgas, aborto, etc, pero han sido los primeros que se han divorciado, han puesto la mano a lo logrado por las huelgas, sus hijas han podido abortar si así lo han decidido, aceptando las leyes y en clínicas pero ya no son asesinatos como decían en sus manifestaciones”. Juanito, ya veterano y sabio por sus años, sacó el tema de Palestina. Nos miramos todos; no supimos si callarnos o llorar y él, con su amabilidad nos dijo: “Me pasa igual a mí, trato de que la razón, amparada por los hechos impere, pero no lo logro. Siempre tropiezo con esa razón de la sinrazón que el gobierno de Israel trata de convencer con su socio que, para mi, lo único que fomentan es la deshumanización de la gente sin importarles la muerte de niños y civiles. Me viene a la memoria lo que hacían los nazis, por un alemán asesinado, cincuenta civiles fusilados. Y así siguen...”
