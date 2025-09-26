La climatización en las aulas, ¡sí importa!

Somos madres y padres del alumnado del IES El Cabo. Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa el centro. Pese a ser un instituto ejemplar en cuanto a calidad docente y plan educativo, sufre graves carencias que no dependen de la comunidad educativa, sino de la falta de respuesta de la administración.

El edificio, diseñado para 400 alumnos, acoge hoy a más del doble. Esta masificación obliga a impartir Educación Física en jardines cercanos o incluso en la playa, y a instalar barracones como aulas. Las infraestructuras no están preparadas: la instalación eléctrica apenas soporta un ventilador y es imposible pensar en un sistema de climatización. Actualmente las aulas del edificio alcanzan más de 36 grados, los estudiantes recurren a botellas de agua congelada y abanicos improvisados, mientras el malestar crece. En invierno, el problema se invertirá: si no hay medios para aliviar el calor, tampoco los habrá para combatir el frío.

El profesorado hace todo lo posible por mantener la calidad educativa, pero se enfrenta a una situación insostenible. No tienen los recursos mínimos que deberían garantizarse en un servicio público esencial como es la educación.

Mientras tanto, asistimos a la inauguración de infraestructuras de menor urgencia y a anuncios de proyectos que nunca llegan, mientras nuestros hijos siguen estudiando en condiciones indignas y con riesgos para su salud. Sabemos que existe un plan de renovación para este y otros institutos, pero no tenemos información concreta sobre plazos ni medidas inmediatas. Incluso se ha planteado la posibilidad de trasladar al alumnado a un turno de tarde el próximo curso, lo que supondría un perjuicio aún mayor.

Por ello, familias y profesorado reclamamos una solución inmediata y prioritaria. La educación no puede seguir relegada frente a otras inversiones: nuestros hijos merecen aprender en un entorno digno, seguro y acorde con las necesidades reales de la sociedad actual.