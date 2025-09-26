Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartas de los lectores

La climatización en las aulas, ¡sí importa!

Climatización en las aulas.

Climatización en las aulas.

Ana Ballester Torregrosa

Somos madres y padres del alumnado del IES El Cabo. Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa el centro. Pese a ser un instituto ejemplar en cuanto a calidad docente y plan educativo, sufre graves carencias que no dependen de la comunidad educativa, sino de la falta de respuesta de la administración.

El edificio, diseñado para 400 alumnos, acoge hoy a más del doble. Esta masificación obliga a impartir Educación Física en jardines cercanos o incluso en la playa, y a instalar barracones como aulas. Las infraestructuras no están preparadas: la instalación eléctrica apenas soporta un ventilador y es imposible pensar en un sistema de climatización. Actualmente las aulas del edificio alcanzan más de 36 grados, los estudiantes recurren a botellas de agua congelada y abanicos improvisados, mientras el malestar crece. En invierno, el problema se invertirá: si no hay medios para aliviar el calor, tampoco los habrá para combatir el frío.

El profesorado hace todo lo posible por mantener la calidad educativa, pero se enfrenta a una situación insostenible. No tienen los recursos mínimos que deberían garantizarse en un servicio público esencial como es la educación.

Mientras tanto, asistimos a la inauguración de infraestructuras de menor urgencia y a anuncios de proyectos que nunca llegan, mientras nuestros hijos siguen estudiando en condiciones indignas y con riesgos para su salud. Sabemos que existe un plan de renovación para este y otros institutos, pero no tenemos información concreta sobre plazos ni medidas inmediatas. Incluso se ha planteado la posibilidad de trasladar al alumnado a un turno de tarde el próximo curso, lo que supondría un perjuicio aún mayor.

Por ello, familias y profesorado reclamamos una solución inmediata y prioritaria. La educación no puede seguir relegada frente a otras inversiones: nuestros hijos merecen aprender en un entorno digno, seguro y acorde con las necesidades reales de la sociedad actual.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents