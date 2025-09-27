Cuando las cosas caen por su peso, incluidas las palmeras

La normativa protege el Palmeral de Elche, un bien que debemos preservar para mantener viva nuestra identidad y el legado de una ciudad que está obligada a respetar su patrimonio. Por ello, cuando se tala una palmera -como ha sucedido recientemente, debido a su mal estado aparente- se repone de inmediato con un nuevo ejemplar, garantizando la continuidad del Palmeral.

Algo similar ocurrió en el colegio público Hispanidad de Elche, donde también se retiraron palmeras y se replantaron otras en su lugar. Sin embargo, lo que sorprende es la rapidez y eficacia con la que se protege el patrimonio natural frente a la lentitud, cuando no indiferencia, a la hora de proteger el patrimonio más valioso que alberga el colegio: sus escolares.

Las condiciones térmicas que se viven dentro de sus aulas no garantizan ni bienestar ni seguridad. O bien se sufren temperaturas extremas de calor, o bien un frío excesivo. Poco o nada se ha hecho para mejorar esta situación, y no parece figurar entre las prioridades de quienes gobiernan nuestra ciudad.

El colegio Hispanidad tiene solera. Por sus aulas han pasado generaciones de ilicitanos y aún pasarán muchas más. Lo mínimo que merecen es un entorno educativo digno, con condiciones que no pongan en riesgo ni la educación ni la salud de quienes dan verdadero sentido a la institución: sus alumnos.