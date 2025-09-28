Playa Babilonia y la perversión del relato

Cuanto más se aleja 2018 —fecha en que debía recuperarse el dominio público de esta maltratada playa—, más esfuerzos hacen propietarios y políticos amantes del ruido en forzar un relato contrario a la Ley, la Historia y el interés general.

Leemos artículos lacrimógenos sobre “familias que pierden sus casas tras generaciones”. Ancianas expulsadas de su hogar. Dolor. Indefensión. «¡Hasta nos obligan a pagar la demolición!». David contra Goliat.

Pero nunca se escribe sobre los que perdimos nuestra playa, tanto por una concesión vencida desde hace siete años, como por las toneladas de escombros arrojados por los concesionarios, con nefasto impacto ambiental, paisajístico y sobre la integridad física de los viandantes. Ningún medio reportó el dolor de quienes contemplaban impotentes cómo enterraban la playa y sus recuerdos, anteponiéndose intereses privados y anacrónicos a los del conjunto de la ciudadanía.

Se obvia constantemente que desde 1988 los concesionarios sabían cuándo caducaban sus permisos y que debían costear la demolición. Se pasa de puntillas sobre las sentencias de la Audiencia Nacional (2021) y el Supremo (2023) que ordenan demoler y recuperar el espacio público.

Nadie escribe sobre el lucrativo negocio de alquilar muchas de estas concesiones y, en lugar de investigar todas las aristas de esta situación, los medios ofrecen un bufé sentimentaloide hecho a medida de quienes, no contentos con privatizar una playa que no les pertenece, se venden como víctimas.

La reciente suspensión de las demoliciones no es la victoria de David contra Goliat: es un abuso que se perpetúa impunemente. Es la perversión del relato.