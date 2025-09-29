Hay un instante que pasa inadvertido hasta que uno tropieza con él: descubrir que empieza a ser de los más veteranos en una comida de trabajo. Nadie te expulsa, nadie te niega la silla ni la copa, pero adviertes que ya no perteneces del todo al grupo. Lo terrible no es que no aparezcas en las fotos de despedida de los residentes, sino comprobar que ya no cuentan contigo ni siquiera para enviarte una de ellas.

De pronto, uno se da cuenta de que ha pasado a otra categoría: la de la utilidad. En el trabajo vendrán a consultarte porque la experiencia pesa y resuelve, pero fuera de ahí, ya no hay lugar para ti en la rueda de las confidencias ni en el retrato colectivo. Es como si la única vigencia que te quedara fuera la de ser requerido para lo práctico.

Y aparece, inevitable, el temor: el día que te jubiles, tal vez nadie organice una despedida, quizá solo se acuerden de ti los pacientes. El tiempo nos arrincona sin avisar, y lo más inquietante no es la edad, sino el modo en que empezamos a desaparecer en vida.