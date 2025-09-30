Un abominable crimen se está cometiendo delante de nuestros ojos. La población palestina de Gaza está siendo masacrada, con bombas, con disparos o con hambre. Los niños están muriendo de inanición en medio de lo que es un genocidio cruel. Una campaña de exterminio en un enorme campo de concentración. Mientras, en Cisjordania se expulsa a los palestinos de sus casas y se ocupan sus tierras. ¿Y qué hace el mundo? ¿Y qué hace Europa? ¿Dónde están los valores de la Unión Europea? ¿Dónde la defensa de los derechos humanos? ¿Dónde la empatía? ¿Dónde la compasión? ¿Dónde el sentido de la justicia? ¿Qué más tiene que ocurrir para que alguien haga algo? ¿Un ataque nuclear, quizá? Siento una profunda vergüenza, como ciudadano europeo, por sentirme parte de quien es cómplice por no hacer nada y mirar hacia otro lado. Una profunda y dolorosa vergüenza.