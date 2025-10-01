Cartas de los lectores
L´arquitecte modernista socarrat
Hipòlit Borràs Martínez
El dissabte 27 de setembre Alcoi va tancar la Setmana del Modernisme amb un gran èxit i una gran participació, tant de la gent de la població com veïns d’altres ciutats. Aquesta edició estava dedicada a l’arquitecte Timoteo Briet Montaut, nascut a Cocentaina el 3 de març de 1859, amb motiu del centenari de la seua mort, el 30 de gener de 1925.
Vull destacar precisament el fet de ser nascut a Cocentaina, perquè cap dels mitjans de comunicació, ni alcoians, ni provincials, en les seus cròniques fan referència en cap moment al lloc de naixement del citat arquitecte. Si açò pot resultar greu, podríem dir que és la inèrcia que tot el que es fa en Alcoi ho fan els alcoians: això de l’Ajuntament d’Alcoi és per a fer-s’ho mirar. En la seua pàgina oficial, en una notícia sobre la Fira Modernista i el dia mundial del Turisme, afirma sense cap tipus de pudor que l’arquitecte, autor entre altres de la Casa del Pavo i la Casa Laporta, és alcoià. No volem res que no siga nostre, però el que és nostre sí que ho volem. Espere que almenys l’Ajuntament ho rectifique. «Al Cèsar el que és del Cèsar i a Cocentaina el que és de Cocentaina». Salutacions des del poble del costat.