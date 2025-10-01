Las redes sociales y la selección de personal

El otro día escuché que los reclutadores de personal rastrean nuestra huella digital con la inteligencia artificial. Y en el caso de que encuentren comentarios bobos que no encajan, cuando quieran saber cómo responderéis ante los inputs que recibís, algunos de vosotros vais a quedar muy expuestos. Porque si la IA analiza un vídeo y tu comentario, y de ahí ya entiende que no estás comprendiendo el contenido del vídeo, te van a descartar por tu poco razonamiento. Dirán: “Este tío no sabe interpretar ni entender”. Y no te va a contratar nadie.

Lo grave es cuando ves que la peña repite lo que ha oído en otros sitios, sin pensar detenidamente lo que están escribiendo. Si hay un tonto narrando un discurso y tú lo repites… el que estás quedando como un tonto eres tú. Propongo que sea obligatorio poner un nombre y DNI electrónico para firmar cualquier post y así se acabaría con el tema del anonimato.

Hemos visto a gente que le han pasado factura tweets de hace 10 años. Y mira que eso es injusto, ya que la moralidad no es un término fijo, es un término móvil que va mutando. Lo que hoy es amoral, dentro de 10 años será moralmente aceptable… y viceversa. Igual con 18 años hiciste un chiste homófobo, cuando era aceptable hacerlo, y eso te cuesta 10 años después un problema, o un disgusto social o laboral. Como escribió Jorge Fauró: “El humor de un país va tan ligado a una época que acaba siendo anacrónico”. ¿Os imagináis actualmente los chistes de Arévalo? Entonces hay que tener cuidado, porque las redes sociales tienen esta capacidad de sacar de contexto y de temporalidad comentarios antiguos de internet.

La IA será capaz de analizar toda vuestra huella digital, sacando implicaciones: cuando vea vuestro comentario, no analizará ese comentario únicamente. Lo analizará en el contexto en el que está el comentario, y ya tendrá la capacidad de decir: esta persona no se entera de nada, es un desastre. Como aquel que, haciendo alarde de su buen inglés, dijo que tellme now significaba “terminado”, y que si alguien te dice how are you, debes contestarle tigre you.

Yo recomendaría a la gente joven que, si queréis que os vaya bien en el futuro, intentéis empezar a dejar huella digital positiva. No significa que habléis bien de las cosas, sino que se interprete que tenéis pensamiento crítico, que podéis analizar los temas y luego decir algo que aporte valor. Todos aquellos que estáis abusando de poner sandeces en según qué sitios, cuidado con esa huella digital, porque ya se está utilizando en Recursos Humanos de multinacionales.

Este mensaje no va dirigido obviamente a los boomers como el que suscribe, sino a los que no tenéis experiencia laboral. El entrevistador tendrá que valorar cuánta inteligencia parece atesorar esta persona, y ahí es cuando vuestra huella digital será uno de los parámetros a tener en cuenta, más allá de cualquier entrevista. La verdad, igual ni siquiera llegáis a la entrevista porque vuestra huella digital será un primer filtro que os dejará completamente fuera de la recomendación. Tened cuidado con lo que dejáis en comentarios públicos en internet, antes era simplemente lo que has dicho fuera de contexto, ahora se va a tener en cuenta el contexto. Y si no encaja o está desfasado con el contexto, van a pensar que no sabes interpretar las cosas, y os descartarán. Esta es una pequeña advertencia para el que la quiera escuchar. Porque nadie está advirtiendo a los jóvenes de esto….y les va a condicionar la vida.

Y en una red social tan inocua como WhatsApp, otro aspecto que comprueban también las empresas es… ¡tu foto de perfil! Hay peña que ha perdido oportunidad de ser entrevistada, si su foto generaba desconfianza, frialdad o descuido. Aunque luchemos por evitar la superficialidad, es lo primero que se ve de nosotros, nuestra carta de presentación. Todos sabemos que una imagen vale más que mil palabras. Se atribuye a Oscar Wilde la frase: “No hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión”.

Porque, sé sincero, amigo lector, cuando agendas a alguien, ¿no es verdad que muchas veces miras y amplías la foto? Tu foto habla de ti mismo… antes que tú. Una foto de frente, sonriendo, aseado, relajado, o junto a tu familia, dará una impresión favorable. ¿Tendré que cambiar la mía, que parezco un liliputiense entre la vegetación escocesa? Por cierto, si quieres hundir a alguien, dile: “¡Qué guapo estás en la foto del whatsapp! No pareces tú…”.