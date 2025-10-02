Eterno amigo, Javier Cabo Lombana

Mi querido amigo y compañero, compañero y amigo Javi. “Si existe el alma, seguro contigo me encontraré”.

Te conocí en la sede de la calle Taquígrafo Martí, de la FSP-UGT, luego en la calle Jaén. Una huelga al PSOE cosas del 14 de diciembre de 1988, por culpa del Carlos Solchaga y la PSP, Plataforma Sindical Prioritaria, las mismas siglas del partido fundado por el profesor Enrique Tierno Galván. Los dos votábamos entonces al Partido Socialista Popular. Pasé por la ejecutiva de País Valenciano de FSP-UGT, cuyo secretario general creo que sigue siendo Luis Lozano Mercadell. Tú pasaste de secretario de Organización de FSP-UGT a secretario general de la UGT de Alicante.

Me ayudaste cuando unos desalmados del CICCP de Valencia, a base de trampas y tropelías, utilizando leyes y reglamentos derogados y un juez heredero del franquismo, me cesaron de ingeniero jefe de conservación y explotación. Tú me ofreciste que llevara Seguridad y Salud para el sindicato. Pero el citado Luis entendió que debería quitarse la liberación de Perico Lara y la tuya. Por supuesto dije que lo olvidáramos. Caíste enfermo de esta maldita enfermedad: esclerosis lateral atrófica (ELA) y has luchado como un jabato guerrero contra ella. Aún enfermo no has faltado a una manifestación en contra de la injusticia tanto laboral como social. Hace un par de años apagaste la comunicación. Yo entendí que tu despedida se acercaba.

Comunicado con Victoria Cabo Evans me he enterado del fallecimiento de mi amigo y compañero. ¡Tu padre, Javi!

Si existe el alma, querido amigo, te envío un fraternal y para la eternidad abrazo.

Recuerdos para toda la familia en especial para Glenys, su inglesa, su esposa que conoció en la tierra de mi madre, Tenerife. Su gran apoyo y amor.

Sabes que dejaste huella en mí, como en muchos más. Gracias doy por haberte conocido. ¡Mi eterno compañero y amigo, amigo y compañero, Javi!