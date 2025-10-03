Opinión | Cartas de los lectores
José Antonio López Rastoll
Animación a la lectura
En el mes de julio saqué tres libros de la biblioteca Azorín como tres biblias. Entre que soy un lector pausado y que el calor no favorece precisamente la lectura, me pilló el toro. Cuando me tocó devolverlos, llevaba dos por la mitad.
No podía dilatar el préstamo, pues es de un mes no renovable en verano. Aun así, me puse en contacto con la biblioteca por Facebook para averiguar cuánto margen me daba el sistema informático. Una amable bibliotecaria me dijo una vez que no penaliza hasta pasados unos días de retraso.
En esta ocasión, la respuesta fue taxativa: el castigo se imponía enseguida porque había que devolver a tiempo y bla, bla, bla.
Me dio rabia.
Ya sé que hay gente muy impuntual y, de hecho, una amiga del gremio suele telefonear a usuarios con ejemplares retenidos desde tiempos de María Castaña. Sin embargo, preguntar no es delito y tampoco deberíamos pagar justos por pecadores. Bastaría con que cada lector tuviera un expediente que reflejara su historial sancionador.
Se los entregué al policía —perdón, al bibliotecario— con puntualidad espartana, igual que siempre. Luego se quejarán de que los españoles no leemos.
