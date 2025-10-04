Cartas de los lectores
Un buque de guerra para una flotilla de paz no cuadra
Antonio Alaminos López
No cuadran tantas cosas, que tragarse otra más es cuestión de la ensalada que acompañe el plato principal. Si al menos "la flotilla de la libertad" se dividiera en dos partes y una fuera hacia el Mar Negro a descargar en Sebastopol con una carta de paz, de alto el fuego, para la Madre Rusia, tendría algo más de credibilidad... Lo otro es lo de siempre: los activistas contra Occidente, en forma de Eurovisión o de La Vuelta ciclista, da igual, el caso es ondear la bandera que ordenan los jerarcas. Mientras, Europa es sobrevolada cada día por más drones y aviones de la Madre… Y nuestro Gobierno es garante de la seguridad de las personas de la flotilla con un buque de guerra. Podrían haber contratado un buque mercante o de pasajeros. Italia, que está más cerca, ha intentado justificarlo con más argumentos... En fin, que no cuadra el tema. Aunque lo único que cuadra es que navegue a 20 nudos de velocidad y su tripulación profesional de la Armada sí que se cuadre en la debida forma cumpliendo órdenes. Así en los colegios los niños y niñas podrán volver a aprender la famosa poesía de la Canción del Pirata, pero sabiendo su nuevo significado, resumiendo: “Con diez cañones por banda viento en popa a toda vela no corta en mar sino vuela… Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro, Europa y allá a su frente Estambul… Navega velero mío, sin temor que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor… Allá muevan feroz guerras, ciegos sultanes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho, y dé pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios mi libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar”. Esto sí que se estudiará, a partir de ahora, como el legado “furor” de Sánchez, su Gobierno y los que lo apoyan… Y no las resoluciones del juez Peinado, que son, frente a lo anterior, de “hermana de la caridad”. ¿O no?
