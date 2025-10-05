Paso de peatones tic, tac...

Ojalá me equivoque, ojalá, pero creo que los pasos de peatones tienen los días contados. Me parece cada vez mayor el riesgo de pasar por uno de ellos con mi hijo o nuestros perros y más si son dos carriles los que han de parar. No es la primera vez que para un vehículo y tienes que asomarte para ver si para el segundo, y no siempre lo hace. Que sí, la normativa dice que el peatón tiene prioridad, pero al fin y al cabo somos la carcasa y el coche tiene la coraza, a unos los pueden llevar al quirófano o al tanatorio; al otro, al taller. Esta sociedad de prisas, agobios y demás nos lleva, creo yo, a necesitar algo más contundente; sí, lo que estás pensando, semáforos para peatones. Siempre estarán en ámbar de alerta y si lo presionas, hace que se ponga rojo para los vehículos y verde para los peatones. Y aun así, tampoco te puedes fiar, dado que hay gente que con ese ámbar acelera, por el calor, las prisas, la falta de empatía y los valores últimamente de esta sociedad, y pasa. No vale pensar como mi abuelo, que en paz descanse, si iba en el coche qué mal lo hacen los peatones; pero si él era el peatón, los desgraciados eran los conductores. ¿Qué hacemos? Ponemos semáforos para peatones y vemos resultados, esperamos alguna noticia más de atropello en paso de peatones. Gente de la política, ¿qué respondéis?