Hemos perdido el miedo: la revuelta de la juventud marroquí

Siempre nos decían de niños que no se habla de política, que los muros tienen orejas. Ya no. Mi generación, la generación Z 212, queremos hablar de política, queremos salir a las calles de nuestro querido país reclamando lo justo: mejor sanidad, mejor educación y derrotar la corrupción. No entendemos por qué la corrupción es tan común y normal en nuestro país. ¿Cómo puede ser que la persona más rica del país sea el presidente del gobierno? ¿Cómo puede ser que el 10% viva 12 veces mejor que el resto, mientras que el 75% más pobre posee menos del 10% de todo lo que hay en el país?

Somos el país en el puesto 113 en educación, mientras que estamos en el top 10 de fútbol. El Estado usa este deporte para blanquear su mala gestión, gastando mucho dinero en estadios e infraestructuras, mientras la situación económica va de mal en peor.

El pueblo sobrevive gracias a la migración masiva de jóvenes, que mantienen a sus familias desde el extranjero. Jóvenes que han perdido la ilusión de vivir en su país y solo tienen una opción: migrar o morir en el intento.

Cuando salieron a la calle, gritaban lemas que recordaban a la Primavera Árabe: «El pueblo quiere derrocar…». Pero en vez de decir «el régimen», decían «la corrupción». La respuesta ha sido muy dura: violencia policial y represión, pese a que la libertad de expresión y manifestación están protegidas por la Constitución, que en esos momentos queda en papel.

Lo que está claro es que nuestra generación ha perdido la paciencia y, sobre todo, ha perdido el miedo. Nuestra lucha por un Marruecos más justo acaba de arrancar.