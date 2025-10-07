El político negligente recurre a la distracción desde antaño. Cuando Alcibíades, joven promesa de la democracia ateniense prevé las consecuencias de su desastrosa gestión, decide cortar el rabo del costoso perro que había adquirido para desviar la crítica y permanecer en el poder. Rápidamente Atenas se conmovió por el animal, mientras aquel inhumano celebraba impune. Esta estrategia, cuya autenticidad parece confundirse dentro de los registros anecdóticos del siglo V a. C., caricaturiza hoy a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, que prefiere priorizar la rivalidad con el gobierno central ostentando la más ignominiosa cortina de humo. Las víctimas que dejó la dana en octubre de 2024 todavía claman justicia. Él, ausente en la reunión de la Generalitat que busca anticipar medidas ante la nueva amenaza del temporal. Mezquindad en detrimento de la solidaridad. Aquí la política defiende su propia ineficacia, abrazando una lógica incoherente que desestima la urgencia de acciones preventivas de frente al futuro. Este moderno Alcibíades agita ahora impertinente la cola de un perro rabioso cuya virtud aciaga pretende redireccionar nuestra mirada. ¿Dónde tendrá este año mesa reservada? Mañana, cuando la democracia de nuevo convoque a elecciones, ofrecerá con cinismo las soluciones que durante aquella emergencia insultaron el sentido común. En ese momento debemos pasar factura. Recordar su ineptitud y actuar como agentes de cambio efectivo. Si evitamos mirar hacia otro lado, hacia donde quiere que miremos, desaparecerá el perro mutilado y veremos quién tiene el rabo entre las piernas. ¡Dimisión ya!