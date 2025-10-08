Civiles de Salamina

Isabel E. B., atada por la precariedad a su casa en la zona Norte y desmoralizada por el desgaste continuo de la burocracia de la asistencia social a la dependencia, a pesar de su analfabetismo informático, no paró hasta conseguir poner en su perfil de WhastApp un lazo con los colores palestinos, mientras el mundo se desmoronaba moralmente tirándose trastos los unos a las otras, inánime frente al genocidio del pueblo gazatí.

A Marisa G. P., postrada en la cama del hospital en la que espera una intervención quirúrgica, le hierve la sangre porque si hubiese sido más joven se habría embarcado rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad, una expedición que ha demostrado que si un grupo de civiles embarcados en buques civiles puede romper el bloqueo militar con el que Israel está matando de hambre al pueblo palestino, la comunidad internacional, de haber querido, habría podido romperlo hace mucho tiempo.

En cambio, el buque militar Furor, enviado por el Gobierno de coalición español para proteger a sus ciudadanos en la Flotilla, los abandonó a su suerte en aguas internacionales mientras eran abordados ilegalmente por la marina militar israelí.

Y es que al final nunca es un puñado de soldados el que salva la civilización, como dicen que pasó en Salamina, sino la masa de civiles anónimos que se plantan frente a la barbarie estos días con Gaza, y no hace tanto contra las mentiras de las armas de destrucción masiva en Irak.