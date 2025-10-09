¿Merece el Nobel de la Paz?

Frente a los últimos acontecimientos en torno a la hipotética paz alcanzada en Palestina hay gente que se pregunta si Donald Trump sigue estando al nivel exigido como para ganar el Premio Nobel de la Paz. ¿Es este el tipo de persona a la que se la pueda encumbrar a alcanzar este grandísimo y reconocido premio? Él mismo se presenta como un pacificador global, lo malo es que muestra demasiados modos altaneros cuando desde un principio no hizo nada en la buena dirección para terminar con las guerras de Ucrania o Palestina. Es el mismo tipo repelente al que parece no afectarle nunca esa culpa que se abre paso en muchos de quienes le votaron como presidente, en tanto que él militariza la protesta social en su país y lo describe como un país en guerra.

Pero lo malo para él es que no deja de ser un ricachón ególatra y narcisista, cuyo máximo afán es el de perseguir ese galardón, lo que no cesa de repetir tanto en la ONU, como ante Netanyahu, reafirmándolo ante 800 altos mandos militares en Virginia. Y, en tanto se postula como pacificador global, argumenta que su país está en guerra interna. ¿Salvador? ¿Pacificador? ¿Qué es eso de agitar el fantasma de una guerra interna? Pero no cumple los criterios. El Comité Noruego del Nobel decide este Premio con los mismos criterios que Alfred Nobel estableció en 1895: fraternidad entre naciones, abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración y promoción de acuerdos de paz. Y por mucho que Trump se aferre a alguno de ellos, su insistencia crea confusión, de manera que sus opciones son escasas. Puede seguir metiendo ruido, pero el aire calla y solo oímos letanías. Meras quimeras de palabras disparatadas.