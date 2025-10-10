Cartas de los lectores
La vivienda y los jóvenes
Jorge Vicuña Martínez
Nuestra Constitución se ha quedado obsoleta, necesita de una actualización/reforma. Sin aforamientos, independencia de la justicia y de los medios, que las responsabilidades de los políticos no prescriban en 25 años.
Es necesario que los jóvenes se interesen por la política, hay una carrera universitaria «Ciencias Sociales y Políticas», y brilla por su ausencia en el Gobierno, formaciones políticas, etc...; y claro, no saben gestionar.
La España vacía, cuyas consecuencias son las danas, ¿por qué no se va al origen, en lugar de buscar desesperadamente algún «cabeza de turco»?
La desertización, la falta de canales, la huida a las ciudades y ahora la falta de viviendas... Si los gobiernos ayudasen a la agricultura, ganadería, etc., los jóvenes, tendrían vivienda, y sin hipoteca; y no tendríamos que importar naranjas, por ejemplo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
- Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
- Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
- Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven de 18 años junto a una discoteca en Alicante
- Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua