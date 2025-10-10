La vivienda y los jóvenes.

Nuestra Constitución se ha quedado obsoleta, necesita de una actualización/reforma. Sin aforamientos, independencia de la justicia y de los medios, que las responsabilidades de los políticos no prescriban en 25 años.

Es necesario que los jóvenes se interesen por la política, hay una carrera universitaria «Ciencias Sociales y Políticas», y brilla por su ausencia en el Gobierno, formaciones políticas, etc...; y claro, no saben gestionar.

La España vacía, cuyas consecuencias son las danas, ¿por qué no se va al origen, en lugar de buscar desesperadamente algún «cabeza de turco»?

La desertización, la falta de canales, la huida a las ciudades y ahora la falta de viviendas... Si los gobiernos ayudasen a la agricultura, ganadería, etc., los jóvenes, tendrían vivienda, y sin hipoteca; y no tendríamos que importar naranjas, por ejemplo.