La provisionalidad eterna del Parque Central

Mientras la ciudad espera su gran pulmón verde, el Ayuntamiento de Alicante parece resignado a que el Parque Central sea un monumento a la provisionalidad.

Hace exactamente tres años, el concejal de Urbanismo y el gerente de Avant posaban sonrientes para la prensa mientras supervisaban la finalización de las obras de los llamados «pasos peatonales provisionales» en los terrenos del eternamente pospuesto Parque Central.

Hoy sería difícil reproducir aquella imagen. La escena sería muy distinta: las pasarelas están rodeadas de hierbajos, palos y basura que se han acumulado durante tres años de abandono. Los servicios municipales han otorgado a esta zona el mismo trato en materia de limpieza y mantenimiento que recibe el resto del Polígono de San Blas: escaso o nulo.

Estas pasarelas de «provisionalidad permanente» son, en realidad, el reflejo de la vieja utopía alicantina de un Parque Central que lleva más de cuarenta años proyectándose. Su condición de provisional parece servir como coartada para justificar el abandono municipal. El resultado es evidente: caminos invadidos por maleza de tamaño descomunal, basura esparcida por doquier y hierbas secas que suponen un evidente riesgo de incendio, todo ello en un espacio muy utilizado para el paseo y la conexión peatonal entre barrios.

Paradójicamente, lo que sí es noticia es que, en medio de este panorama de dejadez, haya surgido de forma espontánea una iniciativa vecinal digna de mención. Un grupo de ciudadanos ha decidido asumir, con esfuerzo y constancia, la labor que debería corresponder al Ayuntamiento. Bajo el Puente Rojo han creado un pequeño jardín que, gracias a sus cuidados, ofrece un aspecto saludable y esperanzador. Regadas manualmente —cubo a cubo— con agua facilitada por un club de petanca, las plantas crecen semana a semana, transformando el entorno en un lugar más agradable para el paseo.

Su trabajo voluntario —que incluye incluso la recogida de basura— es la prueba de que el espíritu ciudadano sigue vivo. Pero también es un recordatorio incómodo para la corporación municipal, que parece confiar en que, con cuatro mascletás bien programadas, los alicantinos olvidarán la suciedad y el abandono.

Ahora que la nueva tasa de basuras ha supuesto un golpe considerable para los bolsillos de los vecinos, incrementando de forma notable la recaudación municipal, ya no quedan excusas. Ha llegado el momento de que el Ayuntamiento devuelva a los ciudadanos algo más que pólvora y promesas: limpieza, mantenimiento y dignidad para un espacio que debería ser el gran pulmón verde de la ciudad y no su monumento a la desidia.

Porque, si la provisionalidad del Parque Central es eterna, tal vez el único proyecto realmente terminado sea el abandono.