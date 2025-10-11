Volver al pasado

Recuerdo con cierta tristeza cuando mi exmujer tuvo que acompañar a una compañera de trabajo a Londres para interrumpir su embarazo. Y tuvieron además que hacerlo de manera sigilosa, ocultándose socialmente, como si fueran delincuentes.

Todo eso, que ya había olvidado, lo resucita, lo vuelve a remover, la muy necia de Isabel Díaz Ayuso, quien con una más que dudosa sintaxis dice que en España «se abortan todos los años a más de no se cuántas personas». Dice también «váyanse a otro país a abortar» y demás barbaridades. ¿De dónde ha salido esta troglodita? ¿De las cavernas? Pues ¡que la devuelvan ya!