El Elche maltrata a sus aficionados

Es decepcionante que el buen comienzo deportivo del Elche CF esta temporada haya sido empañado por una pésima actuación en la zona de Tribuna del estadio Martínez Valero. Los abonados allí situados estamos sufriendo el cambio de asientos realizado, que en lugar de mejorar nuestra situación, la ha empeorado notablemente.

Resulta incomprensible, lamentable e injusto que, habiéndose encarecido los abonos y subido a Primera División, los aficionados perdamos comodidad en la visión de los partidos de nuestro equipo por la gran reducción física del espacio personal de cada asiento. Esta situación crea varios problemas: el hecho de estar con el cuerpo contraído para no chocar con la persona de delante ni con el de al lado, la gran molestia que se causa a los demás si uno debe salir para ir al aseo o por cualquier otra cosa, lo imposible que resulta que quepa literalmente en ese sitio una persona de gran envergadura, la gran probabilidad de acabar dando un codazo al compañero cuando uno se levanta para celebrar un gol… ¿Es lógico que un estadio de Primera tenga a sus seguidores apretujados unos encima de otros empeorando la situación que había en las temporadas anteriores? ¿Qué razones explican este sinsentido? ¿Ha sido por una torpeza inexplicable en esta reforma? O, como me temo, ¿ha sido por ampliar el número de asientos, o sea por beneficio económico, perjudicando a los aficionados fieles?

Si las reformas e innovaciones que proyecta el club se basan en la pura imagen y en el rédito económico y no tienen en el centro al aficionado, los señores del consejo de administración están muy equivocados.

Es realmente penoso pensar que ahora en Primera División vamos a estar en cada partido mucho más incómodos que durante toda la vida anterior de seguidores de nuestro querido Elche CF. El club debe enmendar este gran error.