Detesto el lenguaje inclusivo

Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigo lector, amiga lectora, amigue lectore, a este artículo, artícula, artícule, donde voy a hablar del lenguaje inclusivo, de la lenguaja inclusiva e incluso, inclusa, incluse, del lenguajo inclusivu. ¿Os imagináis semejante insensatez lingüística? Y si alguien partidario del lenguaje inclusivo dice que es una falta de respeto que yo hable mal el castellano aposta… lo mismo puedo yo decir de Yolanda Díaz cuando dice “débiles y débilas”, o “autoridades y autoridadas”, ya que dudo que sea la forma correcta de utilizar el idioma de Cervantes. Pero tal vez el problema sea que soy un anticuado. El otro día precisamente me tildaron de old fashioned, y del cabreo que cogí, se me cayó el walkman al suelo.

Retorcer el idioma diciendo "ellos, ellas, elles" es completamente ineficaz, es complicar y despilfarrar lenguaje. Cuando hablas, hay que buscar ser eficiente y economizar palabras. Si puedes decir algo en tres palabras, no uses diez. Para los niños de Primaria es un chollo: redacción de 200 palabras. Triplicas los sustantivos y adjetivos… y en un pispasplús la has terminado.

La definición de inclusivo es que incluye a todos y la de exclusivo que sólo afecta a un determinado grupo. Un club exclusivo es aquel que tiene unas reglas que no permiten la entrada a todo el mundo, mientras que un club inclusivo admite la entrada de cualquiera. Cuando a alguien se le ocurre decir que el masculino no es inclusivo comete un gran atropello al decir que es el reflejo lingüístico de una cultura que excluía a las mujeres. El masculino nos incluye a todos, hombre, mujer, binario, bisexual, da igual. Cuando digo todos incluyo a hombres, mujeres y personas que no se definen. Decir "todes" (siempre me ha sonado a bable, el dialecto asturleonés: el quesu, el pitu, les vaques) es innecesario, porque ya están incluidos en el concepto de "todos". El masculino no es un lenguaje que pertenece al hombre, al macho, sino a cualquiera. Decir "nosotros, nosotras, nosotres" es redundante, ya que el "nosotros" es neutro. Si eres de género fluido (respetemos a todo el mundo, por favor), con el "nosotros" ya estás incluido.

Ahora bien, cuando dices "todas", aquí ya no estás siendo inclusivo, sino exclusivo, ya que te refieres únicamente a personas que son biológicamente hembras. Ni siquiera incluyes a aquellos que se sienten binarios. En mis clases de pilates, si la monitora dice: "Ahora todos levantad la pierna derecha", ¿pensáis que las chicas van a dejar la pierna en el suelo? De hecho, hace años tuve una monitora que decía "todas", porque era el único hombre de la clase, y supongo que ocasionalmente no se percataba de que estaba allí. No hay necesidad de generar una nueva clase de lenguaje. Aquella chica que te diga: "Es que nos imponéis el lenguaje de los hombres" está equivocada, porque ese lenguaje no es nuestro, es de ellos, de ellas, incluso de elles, de todos. En cambio, cuando escucho "todas" sé que yo no soy receptor de ese mensaje.

Si hablas en femenino estás excluyendo. El problema del lenguaje es que no le pertenece a los políticos, ni a los ideólogos, sino que nos pertenece al pueblo, y hasta hace cuatro días que el masculino incluyese a todo el mundo no le causaba problemas a nadie. Leo muchos artículos hablando de los peligros de la inteligencia artificial, pero a mí lo que de verdad me asusta es la falta de "inteligencia natural" de nuestros políticos. Porque me decepciona escuchar a políticos inteligentes y cultos decir “vecinos y vecinas”, “trabajadores y trabajadoras”, “alicantinas y alicantinos”, siguiendo consignas de su partido. Cuando escucho “estudianta”....me sangran los oídos.

Hay un dicho americano muy bueno: si algo no está roto, no lo arregles (if it ain't broke, don't fix it).Yo no sé si determinada gente nos quiere enseñar cómo tenemos que hablar, porque, realmente, nos quieren decir cómo tenemos que pensar. ¿Os habéis dado cuenta de que la Tierra es el único planeta con un “la” delante? Dudo que sea por lenguaje inclusivo, la verdad. Por cierto, cuando pides un vino, y te dicen que es “de la tierra”, ¿significará eso que hay vino de otros planetas?

Fijaos que el género de una palabra puede cambiarlo todo. “Iba con un fulano en el coche”… en femenino ya suena distinto. Terminaré con el lingüista estadounidense Noam Chomsky: "Quienes usan el lenguaje inclusivo tienen derecho de hacerlo y quienes no lo usan tienen derecho de hablar correctamente", y “nuestro” Arturo Pérez Reverte: “A estas vocalas les da todo iguala”.