He estado diez días ingresado en el Hospital General Universitario de Elche hasta que se me ha diagnosticado una enfermedad y se me ha dado un tratamiento para seguir viviendo con ella.

Han sido diez días que me han confirmado algo que ya intuía: la joya de la corona española no es el clima o el patrimonio, sino la sanidad pública universal que tenemos desde hace cuarenta años. Una sanidad en la que te atienden sin que importe el dinero que haya en tu cartera y en la que te hacen las pruebas necesarias sin tener que mirar lo que dice una póliza de seguro médico.

Pero, sobre todo, han sido diez días en los que he podido disfrutar de la enorme calidad humana y profesional de todo el personal con el que he tenido relación, tanto el sanitario como el no sanitario. En un sitio y en un momento en el que te sientes especialmente vulnerable, he tratado con una treintena de profesionales a los que nunca les ha faltado una sonrisa, una palabra amable, una broma o un gesto tan sencillo como un suave apretón en mi antebrazo, gestos todos ellos que me han transmitido confianza, cariño y que me han dado fuerza para afrontar todas las pruebas que me han realizado y saber esperar los resultados con esperanza.

Estoy convencido de que si mi patología me hubiese llevado por otros servicios, me habría encontrado con la misma calidad humana, pero quiero agradecer especialmente a aquellas personas que me han tratado en los servicios de Urgencias, Medicina Interna, Digestivo (incluido el personal de la sala de Endoscopias), Radiología (TAC, Resonancia, Biopsia), Preventiva y también a las que me han cuidado en los distintos turnos de la planta octava y a los celadores y celadoras que me han llevado de un sitio a otro por los largos pasillos del hospital. Simplemente os doy las gracias. Sin vuestra enorme calidad humana y profesional todo habría sido distinto.

Cuidemos nuestra joya de la corona: a todos los profesionales de la sanidad pública.