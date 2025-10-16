Cartas de los lectores
El verdadero debate del cansancio médico
Antonio Sánchez Andrés
Estimado profesor Martínez-Riera:
Le agradecemos su tribuna, que sin duda escribió tras una relajada jornada académica, quizá después de un café con tiempo para reflexionar. Nosotros la leímos entre dos urgencias, una guardia enlazada con otra y un informe que nadie quería firmar.
Dice usted que el debate del Estatuto Médico es falso. Permítanos añadir qué falsos son los turnos de ocho horas que figuran en nuestros contratos, las horas de sueño que prometemos a nuestras familias y los días libres que nunca llegan.
Habla de trabajo en equipo. Cierto. Pero una cosa es cooperar y otra responder. La cooperación se comparte; la responsabilidad, no. El enfermero colabora, el médico firma. La primera se celebra en grupo; la segunda se asume en soledad, con nombre y número de colegiado.
Seis años de carrera, un MIR y otros cuatro o cinco de residencia. No pedimos privilegios, pedimos aire.
Aire para respirar en un sistema que nos exprime como si fuésemos eternos.
El Estatuto Médico no busca elevarnos, sino reconocer lo que es un hecho: nuestra formación, responsabilidad y condiciones laborales, son diferentes de las del resto de profesionales sanitarios…
Le guste o no, la sanidad sin médicos no funciona. Y si tan privilegiada le parece nuestra jornada y tanta igualdad desea, acójase a tener exactamente la misma, incluyendo jornadas «complementarias»: se podrán rescindir muchos contratos y el ahorro para las arcas públicas será enorme… eso sí, a costa de la calidad asistencial.
Precisamente porque esa calidad es la que nosotros defendemos, lo que no queremos para nosotros no lo queremos para nadie. Pedimos una jornada justa para todos, médicos también.
Porque cuando usted apaga su ordenador, nosotros seguimos encendiendo monitores… de constantes vitales.
Atentamente,
Un grupo de médicos cansados, formados y, pese a todo, aún orgullosos de serlo.
Espero su respuesta...
Reciban un cordial y afectuoso saludo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La buena muerte de Nacho: un alicantino consigue la eutanasia que pidió en agosto
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
- La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"