¿Y si la educación en España diera un giro radical?

Atrévanse a imaginarlo. Cierren los ojos —sí, mejor sentados— y prepárense para un pequeño terremoto mental:

¿Y si en España la ESO dejara de ser obligatoria?

Sí, lo han leído bien. Que la “O” de “obligatoria” cayera por fin de su pedestal, dejando solo una nueva etapa llamada ES: Educación Secundaria.

Un lugar al que se acude por decisión propia, no por imposición. Donde el alumnado que quiera formarse, aprender y obtener su título lo haga porque quiere, no porque tiene que hacerlo.

—“¡Pero entonces qué harán quienes no estudien!”, gritarán algunos—.

Pues tranquilos, no hablo de mandar a los chavales a trabajar ni de crear una generación perdida. Solo propongo un ejercicio de imaginación: que la asistencia no sea obligatoria, pero que la certificación sí sea necesaria para acceder a trabajos, ciclos formativos, oposiciones o estudios superiores.

En otras palabras: no obligar a estar, sino motivar a volver.

Que quien no quiera estudiar ahora, pueda hacerlo después, en una escuela de adultos o por otros caminos. Sin culpas, sin castigos, sin fingir que todos encajan en el mismo molde.

Porque tal vez —solo tal vez— esa “O” de obligatoria pesa demasiado sobre los hombros de muchos adolescentes que hoy sienten la escuela más como una cárcel que como una oportunidad.

Y si seguimos imaginando…

Si mantenemos esa “O”, si seguimos llamando a filas cada mañana a estudiantes desmotivados, desbordados, enfadados…, ¿cuánto tardaremos en ver en nuestros centros lo que ya ocurre en otros países? Equipos de seguridad. Detectores en las entradas. Conflictos que van más allá de lo educativo.

No quiero sonar fatalista, pero ahí vamos si no repensamos el modelo.

Así que les lanzo la pregunta:

¿Y si apostáramos por una educación con libertad de asistencia, pero con la misma exigencia académica?

¿Y si, por una vez, dejáramos de obligar para empezar a inspirar?

Quizá suene a utopía… o quizá sea el primer paso hacia una educación más honesta, más humana, más real.