¿Realidad o fantasía? La incredulidad por bandera

Particularmente me resultó sorprendente el soliloquio o monólogo que urdió el alcalde de Alicante esta misma semana sobre la nueva ciudad deportiva, ¿realidad o fantasía? Unos dirán una cosa, otros defenderán lo contrario. Lo que está claro es que el alcalde ha demostrado conocer de primera mano qué es lo que le hace falta a esta ciudad para apostar verdaderamente por el deporte.

Una nueva ciudad deportiva daría un impulso tanto a los colectivos de base en general y a los jóvenes deportistas en particular, que emigran a clubs del norte o sur de la provincia en busca de unas oportunidades que aquí se le niegan con infraestructuras deportivas obsoletas, insalubres, abandonadas y vetustas, que piden a gritos unas reformas que no llegan por falta de fondos.

Con su maniobra ha lanzado la pelota (nunca mejor dicho) al tejado de Enrique Ortiz para la configuración, presentación y creación de una ciudad deportiva pública-privada en la ciudad de Alicante. De este modo, sale beneficiado el club más emblemático de la ciudad, y los colectivos privados, en detrimento del bolsillo del constructor, todo sea por el bien de la ciudad. Con su intervención puede que haya conseguido que uno de los anhelos de los ciudadanos, se convierta en realidad "sin poner ni uno". Ahora bien, personalmente me muestro incrédulo. Como se suele decir, hasta que no lo vea, no lo creo.

Mientras tanto, seguiremos reclamándole señor alcalde, las mejoras en la ciudad, que tanta falta hacen, comenzando por erradicar la suciedad existente y arreglar algunos tramos de asfalto que son de vergüenza. Así pues, ponga el dinero donde hace falta y deje de desviar la atención...